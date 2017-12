2017-12-02 00:35:13.0

Marktgemeinde wird Hebesätze nicht erhöhen

Wie Babenhausen im bayerischen Vergleich dasteht

Einstimmig hat der Babenhauser Marktrat beschlossen, im kommenden Jahr nicht an der Steuerschraube zu drehen. Die Hebesätze bleiben 2018 auf dem derzeitigen Niveau. Zuletzt waren diese zum 1. Januar 2016 erhöht worden. Die Hebesätze für die Grundsteuer waren zuvor über zehn Jahre hinweg konstant.

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen beträgt weiterhin 330 Prozent. Dieser Satz ist niedriger als der bayerische Durchschnitt für Gemeinden zwischen 5000 und 10000 Einwohner, der bei 338 Prozent liegt. Eine Erhöhung um zehn Punkte brächte, laut Bürgermeister Otto Göppel, lediglich ein Plus von 941 Euro.

Die Grundsteuer B für sonstige Grundstücke war ebenfalls zum 1. Januar des vergangenen Jahres von 300 auf 330 Prozentpunkte angehoben worden – dabei soll es im nächsten Jahr bleiben. Damit liegt der Babenhauser Hebesatz knapp unter dem bayerischen Vergleichswert von 332,9 Prozent. Eine Erhöhung um zehn Prozent würde der Gemeindekasse Mehreinnahmen in Höhe von 19620 Euro erbringen. Die Hebesätze für die Grundsteuer waren vor der letzten Erhöhung über zehn Jahre hinweg konstant.

Höher als die Einnahmen durch die Grundsteuer wären jene durch die Gewerbesteuer. So würden bei einer Anhebung um zehn Prozent knapp 105000 Euro mehr in den kommunalen Säckel fließen. Doch gerade die vergleichsweise niedrige Gewerbesteuer hatte in der Vergangenheit dazu geführt, dass zahlreiche Firmen im Fuggermarkt bleiben beziehungsweise sich dort ansiedelten und dass das Gewerbegebiet immer noch wächst. Ein weiterer Grund hierfür war, dass der Gewerbesteuersatz seit 1980 konstant bei 290 Prozentpunkten gelegen hatte.

Die Erhöhung von 290 auf 300 Prozent zum Januar 2016 wurde nur durchgeführt, um den sogenannten Nivellierungssatz der vom Landkreis Unterallgäu bei der Kreisumlage festgesetzten Vorgaben zu erfüllen. Ansonsten hätte sich das bei der Zuweisung von Fördermitteln negativ ausgewirkt.

Trotzdem liegt der aktuelle Hebesatz laut Göppel „deutlich unter dem bayerischen Durchschnittshebesatz von 328,3 Prozent bei der Gewerbesteuer für Gemeinden in vergleichbarer Größenordnung“.

Zudem stellte das Marktoberhaupt klar, dass die Überlegung, die vom Staat geforderte Straßenausbaubeitragssatzung über eine Erhöhung der Grundsteuer zu umgehen, nicht rechtens sei. Dennoch herrschte im Marktrat Einigkeit darüber, diese Satzung nach Möglichkeit nicht einzuführen. Göppel sagte allerdings, dass das Landratsamt den derzeitigen Haushalt nur mit dem Hinweis auf genau diese Satzung genehmigt habe. Er hoffe allerdings, dass sich die umstrittene Straßenausbaubeitragssatzung eventuell erledigt, da ein entsprechender Gesetzentwurf im Bayerischen Landtag eingereicht wurde. (fs)