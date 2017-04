2017-04-27 21:40:00.0

Illertissen Marktplatz wird zeitweise gesperrt

Viel wurde in der Vöhlinstadt diskutiert, jetzt gibt es eine Entscheidung. Mehrere Varianten werden ausprobiert.

Soll die Westseite des Illertisser Marktplatzes an Wochenenden für den Verkehr gesperrt werden – um diese Frage ging es am Donnerstagabend in einer Sitzung des Illertisser Stadtrats. Den Vorschlag dazu hatte, wie berichtet, Bürgermeister Jürgen Eisen ins Spiel gebracht. So will er laute Spazierfahrten entlang des Rondells unterbinden. Denn Anlieger beschweren sich regelmäßig über Autos, die teils spät in der Nacht mit heulenden Motoren, quietschenden Reifen und dröhnender Musik den Platz entlang fahren. Zudem gibt es Sicherheitsbedenken, wenn sich auf dem Areal etwa an sonnigen Sonntagen zahlreiche Menschen aufhalten und der Verkehr außen herum fließt.

Sperren – ja oder nein: Dazu gingen die Meinungen der Stadträte auseinander. Mehrere gaben dem Bürgermeister Recht und wollten den Platz zumindest zeitweise schließen, als eine Art Testlauf. Wie die Sperrung konkret aussehen soll, dazu gab es drei Varianten. Und sogar eine komplette Sperrung, also einschließlich der Ostseite, wurde angedacht. Bevor allerdings die Barrieren angebracht werden, müssten dringend die Anlieger dazu gehört werden, hieß es.

ANZEIGE

Aber es gab auch Bedenken: So würden dringend benötigte Parkplätze der Schließung zum Opfer fallen. Und: Werde der Platz nur auf der Westseite abgeriegelt, könnten die ungeliebten Rennfahrer auf die Ostseite ausweichen.

Die Entscheidung der Stadträte fiel schließlich eindeutig für eine Schließung aus: Demnach kann die Verwaltung drei Monate lang grundsätzlich alle Sperrungs-Varianten ausprobieren – insofern die Anwohner das befürworten. Deren Meinung soll bei einem runden Tisch im Rathaus abgefragt werden, war zu erfahren. (caj)