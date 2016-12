2016-12-30 20:12:00.0

Babenhausen Marktrat erlässt Satzung für Urnenstelen und Baumgräber

Neue Bestattungsarten wurden in Babenhausen aufgenommen. Von Fritz Settele

Die neue Friedhofs- und Bestattungssatzung der Marktgemeinde Babenhausen ist um die Grabarten „Urnenstelengemeinschaftsanlage“ und „Baumgräber“ ergänzt worden. Damit soll sie den „aktuellen Gegebenheiten“ angepasst werden.

Der Beschluss dazu fiel in der jüngsten Marktratsitzung ohne weitere Diskussion. Gültig ist die Satzung ab dem Jahreswechsel.

Einheitliches Schriftbild und winterharte Bepflanzung

Dazu wurde festgelegt, dass in der Urnenanlage die Plätze von der Marktgemeinde zugewiesen werden. Außerdem wird die Aufschrift von der Gemeinde in Auftrag gegeben, um ein einheitliches Schriftbild zu erhalten. Die dafür anfallenden Kosten werden anschließend in Rechnung gestellt. Die Bepflanzung und Pflege der Urnenanlage wird von der Gemeinde übernommen. Sie wird mit winterharten, immergrünen, Boden deckenden Stauden bepflanzt. In Absprache mit der Friedhofsverwaltung dürfen aber Schalen und Gestecke abgestellt werden.

Bei den sogenannten Baumgräbern werden die Urnen kreisförmig um einen Baum beigesetzt. Laut Satzung wird der Ort der Beisetzung von der Gemeinde bestimmt und ist später nicht mehr erkennbar. Im Moment sei aber eine anonyme Bestattung noch nicht vorgekommen, war in der Marktratsitzung zu erfahren.

Möglich wäre aber, einen Hinweis auf den Verstorbenen am Baum oder einer Stele anzubringen, worüber aber nicht abschließend entschieden wurde.