Wirtschaft Mehr Menschen waren ohne Jobs

Die Arbeitslosenquote steigt in der Region leicht. Experten sind optimistisch

Nach dem Weihnachtsgeschäft werden die Kündigungen ausgesprochen: So verhält es sich in mehreren Branchen. Deshalb ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm im Januar leicht gestiegen – um 0,3 Prozentpunkte auf einen Wert von 2,4. Dies teilte die zuständige Agentur für Arbeit in Donauwörth mit. Die Quote ist niedriger als im Vorjahr: Im Januar 2017 lag sie bei 2,7 Prozent. Auch im Unterallgäu waren mehr Menschen ohne Job als im Dezember: Die Quote stieg auf 1,6 Prozent.

Zum Stichtag waren im Landkreis Neu-Ulm 2368 Arbeitslose gemeldet: Das sind 305 mehr als im Dezember, aber 233 weniger als vor einem Jahr. Demgegenüber standen 1746 offene Stellen.

Wenn die Temperaturen sinken, steigt die Zahl der Arbeitslosen – so erklärt Richard Paul, Leiter der Agentur für Arbeit in Donauwörth, die Entwicklung. Die saisonbedingten Entlassungen träfen vor allem Männer und Ausländer: Sie arbeiteten besonders häufig in witterungsabhängigen Berufen wie im Baugewerbe, im Straßenbau und bei Fuhrunternehmen. Allerdings sei die Einstellungsbereitschaft der hiesigen Firmen weiter sehr positiv, so Paul. Die wirtschaftliche Grundstimmung halte an und lasse für das Jahr 2018 auf eine gute Arbeitsmarktsituation erwarten.

Bei den älteren Arbeitnehmern (ab 50 Jahren) betrug die Arbeitslosenquote im Januar 2,9 Prozent (Vormonat: 2,4). Das entsprach 910 Personen. 648 ausländische Arbeitslose und 234 Menschen mit Behinderung waren im Januar ohne Job, 377 Menschen sind seit über einem Jahr ohne Beschäftigung.

Viel Bewegung gab es im Januar im regionalen Arbeitsmarkt: Im Landkreis Neu-Ulm begaben sich 1063 Personen neu auf die Suche nach einer Stelle, 172 mehr als im Vormonat. 755 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Unverändert werden fast in allen Bereichen Fachkräfte oder Helfer gesucht, heißt es von der Agentur. Schwerpunkte gibt es in den Berufen Metallbearbeitung, Metallbau, Maschinen- und Fahrzeugtechnik, Mechatronik und Elektrotechnik, Logistik, Fahrzeugführer und Verkauf.

Der Arbeitsmarkt im Unterallgäu bleibt spitze: Im bundesweiten Vergleich hatte im Januar laut der Agentur für Arbeit nur der Landkreis Eichstätt eine noch niedrigere Arbeitslosenquote. Und das obwohl die Quote im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent gestiegen ist. 1677 Unterallgäuer hatten keinen Job, 509 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II. Das sind 0,6 Prozent aller Erwerbspersonen. Dieser Wert ist im deutschlandweiten Vergleich niedrig. (az)