2016-12-30 17:46:00.0

Ulm/Neu-Ulm Mehr Polizei auf dem Münsterplatz

Nach dem Anschlag von Berlin wurde das Sicherheitskonzept für die Ulmer Innenstadt nochmals überarbeitet. Was das für die Besucher bedeutet und was in Neu-Ulm geplant ist. Von Michael Ruddigkeit und Katharina DOdel

Mit deutlich verstärkter Präsenz wird die Polizei an Silvester in der Ulmer Innenstadt unterwegs sein. „Wir haben das Sicherheitskonzept angepasst“, sagte Rainer Türke, der Leiter der Abteilung Sicherheit, Ordnung und Gewerbe bei der Stadt Ulm. „Der Polizeikräfteeinsatz wurde nochmals deutlich erhöht.“ Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten und vielen Verletzten ergingen entsprechende Weisungen des Innenministeriums an die Sicherheitsbehörden. Vor allem den Münsterplatz sowie die Fußgängerzone, also die Bahnhofstraße und die Hirschstraße, haben die Beamten im Blick. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz wird die Ulmer Polizei verstärkt Präsenz zeigen. Mehr Bundespolizisten als sonst werden bei der Überwachung der An- und Abreise am Ulmer Hauptbahnhof eingesetzt.

„Auf dem Münsterplatz werden wir dieses Jahr außerdem mit mehr Licht arbeiten“, sagte Rainer Türke. So wollen die Sicherheitskräfte auch die dunklen Ecken des Platzes, auf dem sich in der Silvesternacht in der Regel 2000 bis 3000 Menschen aufhalten, besser im Blick behalten. Ein Verbot von Feuerwerkskörpern oder eine Videoüberwachung sind laut Türke hingegen bislang kein Thema. Ebenso ein Alkoholverbot auf bestimmten Plätzen, was rechtlich in Baden-Württemberg momentan gar nicht möglich sei, anders als etwa in Bayern. Im Gespräch ist eine solche Maßnahme landesweit zwar seit Jahren, doch bislang fehlt die gesetzliche Grundlage dafür. Gleiches gilt für eine mögliche Ausweitung von Videoüberwachung im öffentlichen Raum, der momentan enge Grenzen gesetzt sind. „Wir müssen abwarten, welche gesetzlichen Vorgaben da kommen“, sagte Türke. Anfang des Jahres werde es in jedem Fall erste Abstimmungen der Sicherheitsbehörden für die Großveranstaltungen 2017 geben, zu denen natürlich auch wieder der Schwörmontag und die Feierlichkeiten drumherum zählen, aber auch das Fischerstechen oder das Reformationsjubiläum.

Mit wie vielen Kräften sie an Silvester im Einsatz ist, verrät die Ulmer Polizei nicht. „Wir besprechen das bis zum letzten Tag mit der Stadt und setzen entsprechend das Personal ein“, sagte ein Sprecher des Präsidiums. Es gebe nach wie vor eine „abstrakt hohe Gefährdung“.

Die Flüchtlingsthematik werde bei den Vorbereitungen auf die Silvesternacht zwar berücksichtigt, ein Problem sieht die Stadt jedoch nicht. „Wir gehen nicht davon aus, dass wir mit solchen Geschehnissen wie in Köln konfrontiert werden“, sagte Türke. Dazu gebe es überhaupt keine Erkenntnisse. Aber: „Wir sind vorbereitet.“ In der rheinischen Metropole waren voriges Jahr in der Silvesternacht Hunderte Frauen am Hauptbahnhof und vor dem Kölner Dom massiv sexuell belästigt und bedrängt worden, überwiegend von jungen Männern aus Nordafrika und dem arabischen Raum. Dies löste nicht nur eine scharfe innenpolitische Debatte aus, sondern sorgte auch international für Schlagzeilen.

Den Silvesterfeierlichkeiten in der Nachbarstadt Neu-Ulm blickt die Polizei gelassen entgegen. „Wir werden verstärkt im Einsatz sein – wie jedes Jahr um den Jahreswechsel“, sagt Marcel Fischer, einer der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. „Wir haben keine Hinweise auf Sicherheitsstörungen.“ Vor allem öffentliche Plätze rücken an besonderen Tagen wie Silvester in den Fokus der Ordnungshüter. Auch wenn der Petrus- und der Rathausplatz in Neu-Ulm nicht so stark frequentiert werden wie das Areal rund um das Münster, wird die Polizei dort vermehrt auf Streife gehen. Speziell ausgeleuchtet werden die Neu-Ulmer Freiflächen jedoch nicht, sagt Fischer. Er ist der Auffassung, dass ohnehin viele Bürger den Weg nach Ulm antreten werden, um dort ins neue Jahr hinein zu feiern.