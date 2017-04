2017-04-29 00:33:39.0

Mehr als 200 Aktionen im Landkreis

Start der Gesundheitswoche

Rauszeit ist das Thema der 15. Unterallgäuer Gesundheitswoche, die von Samstag, 6. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, andauern wird. Mehr als 200 verschiedene Veranstaltungen umfasst das diesjährige Programm. An neun Tagen sorgen Aktionen für Jung und Alt für eine abwechslungsreiche Woche, die sich dieses Jahr insbesondere dem Thema Stressprävention widmet. Viele Veranstalter bieten in informativen Vorträgen, Workshops, Fitness-, Entspannungs- und Ernährungsangeboten wertvolle Tipps und Anregungen zur Gesundheitsvorsorge.

Veranstaltungshöhepunkte in diesem Jahr sind unter anderem die offizielle Auftaktveranstaltung am Samstag, 6. Mai ab 11.30 Uhr in der Natur-Therme Bedernau, die in diesem Jahr gleichzeitig ihr 10-jähriges Bestehen feiert sowie die Mitmach-Gesundheitsmesse „(R)Auszeit“ am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 17 Uhr in der Aula der Anton-Fugger Realschule in Babenhausen.

Für die Veranstalter, die Unterallgäu Aktiv GmbH und die Projektgruppe Gesundheit, sind die vielen privaten Organisatoren der Einzelveranstaltungen, die aktiv das Programm mitgestalten und sich für die Gesundheit der Unterallgäuer stark machen, das Highlight der Gesundheitswoche. (az)

Über alle Veranstaltungen informiert der Online-Veranstaltungskalender auf www.ua-gesundheitswoche.de, die Gesundheitswochen-App oder das Gesamtprogramm als PDF-Version auf der Gesundheitswochen-Homepage.