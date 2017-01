2017-01-19 19:00:00.0

Memmingen/ Illertissen Mehr als 30 Autos geknackt: Mann muss in Haft

Ein 52-jähriger Illertisser legt ein umfangreiches Geständnis ab. Welches Motiv ihn angetrieben hat: Von Sabrina Schatz

Er hat mehr als 30 Autos innerhalb weniger Tage aufgebrochen, rund 1600 Euro Bargeld gestohlen und die Einwohner von Altenstadt bis Buch einen Sommer lang in Aufruhr versetzt. Nun muss der 52-jährige Autoknacker für seine Diebestouren ins Gefängnis. Das hat das Memminger Amtsgericht gestern entschieden.

Von Juli bis August sind in Illertissen, Bellenberg, Altenstadt, Vöhringen und Buch immer wieder Autos aufgebrochen worden, teilweise mehrere pro Nacht (wir berichteten). Das Vorgehen war stets dasselbe gewesen: Mit Handschuhen, Taschenlampe und Schraubenzieher hantierte der Täter an der Autotüre, hebelte die Fensterscheibe auf und drang dann in den Innenraum des Wagens ein. Dort suchte er nach Bargeld. Einmal fand er mehr als 100 Euro, einmal nur mickrige 2,50 Euro, manchmal auch gar nichts. Handys oder Laptops ließ der Dieb zurück, ebenso geplünderte Portemonnaies und Papiere. Auf diese Weise erbeutete er insgesamt 1600 Euro. Weitaus höher fiel der Schaden an den Fahrzeugen aus: rund 10000 Euro pro geknacktes Auto fielen nach Schätzung der Polizei an – insgesamt rund 38000 Euro.

Angesichts dieser in der Region beispiellosen Autonkacker-Serie ist die Polizei zunächst von einer Bande ausgegangen, die mit Autos von einem Tatort zum nächsten fuhr. Die Beamten konnten jedoch zunächst weder hilfreiche Spuren sichern, noch die Täter auf Streifenfahrten erwischen. Dann kamen sie dem Mann über einen anderen Fall auf die Schliche.

In den Sommermonaten ist in zwei Illertisser Kindergärten eingebrochen worden: Bei dem einen zerbarst der Täter ein Fenster mit einem Stein und stieg in das Gebäude ein – scheiterte jedoch an einer geschlossenen Bürotür. Er verschwand ohne Beute. Dieser Coup hat den Dieb letztlich verraten. Die Polizei sicherte im Kindergarten DNA-Spuren, die sie zu dem 52-jährigen Illertisser führten. Beamten stellten den Dieb schließlich auf frischer Tat: beim Autoknacken in Buch. Eine Anwohnerin hatte den verdächtigen Mann beobachtet und die Polizei verständigt.

Der Täter legte prompt ein umfangreiches Geständnis ab – auch wenn er offenbar kurz den Überblick über die einzelnen Taten verloren hatte, wie der Polizist vor Gericht berichtet. „Es stimmt alles“, räumt der Mann auch auf der Anklagebank ein. Nur mit den Taten in Vöhringen habe er nichts zu tun. Das Gericht lässt diese Anklagepunkte mangels Beweisen fallen.

Als Motiv für die Beutezüge nennt der 52-Jährige finanzielle Sorgen. Nachdem er 2009 eine Haftstrafe – ebenfalls wegen Diebstahls – abgesessen hatte, wollte er „komplett neu anfangen“. Er arbeitete bei Zeitarbeitsfirmen, bekam mit seiner Freundin ein Kind. Seine langjährige Bewährungshelferin sah ihn auf einem guten Weg. Als die Partnerin sich jedoch von dem Mann trennte, rutschte er erneut ab: Er musste Unterhalt für seinen Sohn bezahlen sowie Bus- und Bahntickets zu einer neuen Arbeitsstelle in Pfuhl. Das Geld, das übrig blieb, verzockte der Mann beinahe täglich in Spielhallen. Um all das zu finanzieren, begann er, die Autos zu knacken. „Das hatte erwerbsmäßige Züge“, sagt Richter Nicolai Braun.

Er verurteilt den Angeklagten wegen Diebstahls in 26 Fällen, versuchten Diebstahls in zehn Fällen und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten. Da der Mann bereits mehrere Jahre im Gefängnis gesessen ist und zum Zeitpunkt der Autoknacker-Serie unter offener Bewährung stand, führe kein Weg an Haft vorbei, begründet Braun. Damit liegt sein Urteil zwischen den Forderungen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung.