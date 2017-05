2017-05-26 00:36:13.0

Meinung Mehrheit will neuen Bürgersaal

Die Illertisser SPD hat in der Stadt Fragebögen verteilt. Auch wenn das Ergebnis nicht repräsentativ ist, werten es die Genossen als ein Stimmungsbild. Was dabei heraus kam Von Jens Carsten

Eine Mehrheit der Illertisser wünscht sich einen neuen Bürgersaal als Raum für Konzerte und Kultur: Das zumindest geht aus einer Umfrage des SPD-Ortsverbands hervor. Die Genossen hatten zuletzt in der Stadt Fragebögen verteilt, einige Dutzend Bürger hatten diese ausgefüllt. Freilich sei das Ergebnis statistisch gesehen nicht repräsentativ, räumt SPD-Ortsvorsitzender Kasim Kocakaplan freimütig ein. Doch ein Stimmungsbild ergebe sich daraus allemal. Mehr noch: Die Illertisser haben auch konkrete Vorstellungen wo der neue Veranstaltungsraum entstehen könnte – und wie er aussehen soll.

Außerdem hatte die SPD die Bürger zur Zukunft des Feuerwehrhauses in der Vöhlinstraße befragt: Wie berichtet, wird der Stützpunkt der Löschkräfte demnächst an der Unterrother Straße neu gebaut. Was nach dem Umzug mit dem „alten“ Gebäude geschieht, ist noch unklar. Nach der Umfrage der SPD vielleicht nicht mehr so sehr. Hier ein Überblick.

Einige Antworten zur Auswahl, daneben ein paar Kästchen für Kreuze sowie Platz für eigene Ideen – und fertig war der Fragebogen der Illertisser SPD. „Einfach gestaltet“, habe man die Papiere, die an einige dutzend Bürger verteilt worden seien, sagt Kocakaplan. Schließlich sollte das Ganze in ein bis zwei Minuten auszufüllen sein. Das Ergebnis: Eine Mehrheit von 60 Prozent der Befragten hält einen Bürgersaal in Illertissen für nötig, 40 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Die Befürworter nannten unterschiedliche Gründe für den Saal (aber nicht alle machten hier Kreuze): Es fehle an Möglichkeiten für Kulturveranstaltungen, meinten nach Angaben des SPD-Ortsvereins 30 Prozent. Es sei „keine Halle mit guter Akustik verfügbar“ gaben 17 Prozent als Grund an, ein ebenso großer Anteil vertrat die Auffassung, es fehlten in der Vöhlinstadt grundsätzlich Hallen für Sport. Nur ein Bruchteil von zwei Prozent war gegenüber der SPD der Meinung, es sollte eine große Halle gebaut werden, in der mindestens 400 Besucher Platz finden.

Bei der Suche nach Standorten für den Bürgersaal haben die (meisten) Befragten ein Wort mitzureden: Der größte Teil der Hallenbefürworter sähen den Veranstaltungssaal gerne im alten Feuerwehrhaus untergebracht (18 Prozent), fast so viele könnten ihn sich in der ausgebauten Kollegsaula vorstellen (17 Prozent). Jeweils zehn Prozent wollen das Walsergebäude (neben der Schranne) ins Auge fassen – oder einen Neubau am Kolleg. Acht Prozent der SPD-Befragten fänden es gut, das Motzareal zu nutzen, wenn es um den Bürgersaal geht. Nur einzelne (jeweils zwei Prozent) sprachen sich für einen Neubau nach Art der imposanten Fuggerhalle in Weißenhorn aus, für einen am Festplatz oder einen außerhalb der Stadt.

Demgegenüber stehen laut SPD 40 Prozent, die einen Bürgersaal für unnötig halten. Auch das hat unterschiedliche Gründe: „Es gibt genug Hallen“ finden demnach 35 Prozent der Ablehner, 18 Prozent halten den Bau für zu teuer, gerade mit Blick auf die Folgekosten wie Strom, Instandhaltung und Reinigung (17 Prozent). Jeweils zwei Prozent finden, es seien im Umkreis genug Hallen vorhanden und es sollten statt eines Bürgersaals lieber andere Projekte gefördert werden. Ein ebenso kleiner Anteil der Skeptiker bezeichnet das Kulturangebot Illertissens als „positiv“, teilt die SPD mit.

Und dann war da noch die Frage, wie (und ob) das Feuerwehrgebäude nach dem Umzug weiter genutzt werden soll. Eine Mehrheit von 60 Prozent der Befragten will das Haus weiter betreiben – ein Drittel davon in Form eines Treffpunkts für Vereine und deren Mitglieder. Nahezu ein Viertel (21 Prozent) sprach sich für eine Markthalle aus, in der Anbieter aus der Region ihre Waren feilbieten können. Andere Vorschläge lauteten: ein Sitzungs- oder Tagungssaal (15 Prozent), ein Probenraum (neun) und Räume für Kinder und Jugendliche (sechs). Jeweils drei Prozent wollen ein Feuerwehrmuseum unterbringen, die Schwabenbühne oder aber den Helferkreis für die Flüchtlingsarbeit.

Wer für einen Abriss stimmte, hatte unter anderem folgende Vorschläge für eine neue Nutzung: Der Bau einer neuen Stadthalle (24 Prozent), ein Parkplatz, ein Jugendzentrum sowie die Tafel oder die Kleiderkammer (drei Prozent).

Geht es nach SPD-Ortschef Kocakaplan, sollen die Meinungen in die politischen Überlegungen zu Saal und Feuerwehrhaus einfließen.