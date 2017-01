2017-01-03 00:33:56.0

Jahresempfang Menschenwürde als oberste Richtschnur allen Handelns

Vertreter von Kommune und Kirchen machen in Vöhringen Mut, Probleme beherzt anzupacken. Der Appell: Wenn es um Flüchtlinge geht, ist Hilfsbereitschaft gefragt Von Ursula Katharina Balken

Es ist seit jeher in Vöhringen guter Brauch, dass Kommune und Kirche gemeinsam zum Neujahrsempfang bitten. Die Resonanz auf die Einladung war beträchtlich. Im Josef-Cardijn-Haus hatten sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und Schulen eingefunden.

Bürgermeister Karl Janson sprach von einem „schrecklichen Jahr“, das zu Ende gegangen sei. Gleichwohl sah er auch positive Aspekte, „nie gab es weniger Hunger und sogar weniger Gewalt“. Aber dennoch werde man das Jahr 2017 mit weniger Leichtigkeit angehen. „Die Probleme der Welt sind größer geworden, auch in unserem Land.“

ANZEIGE

Janson sieht eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft und „gefährliche Vereinfachungen“. Eine gute Zukunft liege nach wie vor im respektvollen Miteinander. Zur christlichen Identität gehöre gerade die Solidarität mit allen Menschen. „Wir dürfen niemanden ausgrenzen, weil Menschenwürde die oberste Richtschnur ist.“ Was Janson beeindruckt hat, war die enorme Bereitschaft zum Helfen in dieser Region. Und damit sprach er die Flüchtlingssituation an. Aber man müsse auch bei den Ursachen ansetzen und dafür sorgen, dass sich weniger Menschen auf die Flucht begeben müssen. „Diese Hilfsbereitschaft werden wir wohl weiter brauchen, vor allen, wenn es um die Integration der Flüchtlinge geht.“

Pfarrer Martin Straub von der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen bezog sich in seiner Ansprache auf den japanischen Kunstforscher Kakuzo Okakura. Der hatte Anfang des vergangenen Jahrhunderts festgestellt, dass der Westen im Fortschrittsglauben erstarrt sei und seine innere Mitte im rasenden Streben nach Effizienz verloren habe. Straub nannte das Wort „Zweckfreiheit“. Der Gedanke der Zweckfreiheit sei nicht nebensächlich, „eine Handlung, die um ihrer selbst willen getan wird, einfach so, die sich der Nützlichkeit entzieht“. Zweckfreiheit sei nicht Besitz eines bestimmten Kontinents. „Dass ein Japaner das christliche Abendland daran erinnern muss, entbehrt nicht einer gewissen Tragik. Der Gedanke der Zweckfreiheit ist zutiefst christlich.“ Ein völlig „verzwecktes“ Leben könne kein echtes Leben sein. Mit einem leichten Anflug von Humor meinte Straub: „Buddhist muss freilich dafür niemand werden.“ Es genüge, die wahrhaft christliche Lehre von der Allmacht Gottes wieder zu entdecken. Straubs Jahreslosung fasste er so zusammen: „Pass auf die kleine Flamme im Herzen auf. Ist die Flamme einmal aus, ist es langwierig und schmerzvoll, sie wieder zum Brennen zu bringen. Wenn Außen alles passt, was bringt es dann, wenn es im Innern nicht stimmt?“

Pfarrer Jochen Teuffel von der evangelischen Gemeinde fand es bemerkenswert, dass ein katholischer Bürgermeister zu Jahresbeginn im offiziellen Mitteilungsblatt Martin Luther zu Wort kommen lässt. „Egal, ob man Luther mag oder nicht, die historische Bedeutung der reformerischen Ereignisse vor 500 Jahren wird man nicht in Abrede stellen können.“ Dass sich der Bürgermeister und auch die Stadt intensiv dieses Jubiläums annehmen, zeigt dass konfessions-verschiedene Christen in der Gegenwart über Tellerränder hinausschauen können „und gemeinsame Sache machen können“.

Teuffel erinnerte an den katholischen Vöhringer Pfarrer Johann Michael Feneberg. Auf dessen Siegel lehnen Gehstock und Prothese am Kreuz, denn er hatte im Leben viel zu ertragen. Dennoch blieb er seinem Christus treu. „Auch evangelische Christen können von einem katholischen Pfarrer lernen und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.“ Mit einem bewegenden Segen endete seine Ansprache.