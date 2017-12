2017-12-26 06:00:00.0

Ulm Millionen für neues Gebäude der Hochschule

Baden-Württemberg macht den Weg für das Großprojekt auf dem Eselsberg frei. Der Bau soll vielseitig genutzt werden.

Gute Nachrichten aus Stuttgart für die Hochschule Ulm: Der Landtag von Baden-Württemberg hat in seiner dritten Lesung zum Haushalt die Bausumme von rund 38,4 Millionen Euro für einen geplanten energietechnischen „Leuchtturmbau“ beschlossen. Darüber hinaus werden 1,9 Millionen Euro für die Erstausstattung bereitgestellt. Darüber informierte die Hochschule nun in einer Pressemitteilung. Rektor Volker Reuter freute sich: „Damit können wir unseren Studierenden ausgezeichnete Studienbedingungen bieten.“ Die Entscheidung sei „ein klares Zeichen der Landesregierung, wie wichtig der Hochschulstandort im Allgemeinen und die Hochschule Ulm im Speziellen für das Wissenschaftsland Baden-Württemberg“ sind.

Das „Energie-Effizienzhaus Plus“, bei dem die Energiebilanz positiv ausfällt, soll auch als Reallabor eingerichtet werden. So können die Bauteile und die Bauausstattung selbst für die Lehre und die angewandte Forschung beispielsweise in der Energietechnik genutzt werden. Damit ist Energietechnik auf neuestem technologischen Stand praktisch lehr- und erlebbar. Das Gebäude wird mit Unterstützung des Studiengangs Digital Media interaktiv gestaltet. So wird beispielsweise im Foyer ein digitales Info-Board installiert, das sich je nach aktueller Energieproduktion des Gebäudes selbstständig an- und abschaltet.

Spatenstich für das größte Projekt in der Förderlinie „Bildungsbauten im Effizienzhaus-Plus-Standard“ wird im Frühjahr 2018 sein. Das Projekt wird mit rund 1,08 Millionen Euro vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unterstützt. An die Zusage zur Förderung ist gekoppelt, dass das Gebäude am Campus Albert-Einstein-Allee bis Ende 2020 in Betrieb geht.

Die Landtagsabgeordneten und Mitglieder des Wissenschaftsausschusses Jürgen Filius (Grüne), Raimund Haser (CDU) und Martin Rivoir (SPD) haben nach Angaben der Hochschule das Vorhaben um den Neubau bereits seit Einreichung der Unterlagen im Mai 2016 unterstützt und freuen sich nun, dass mit dem Beschluss im Landtag die finale Freigabe erfolgt. Insbesondere, weil die Hochschulen für angewandte Wissenschaften einen Großteil des Ausbauprogramms von Studienplätzen geleistet haben und am stärksten gewachsen sind, müsse man dort investieren.

Der Ersatzneubau bietet nach Angaben der Hochschule Ulm ausgezeichnete Studienbedingungen insbesondere für die Elektro- und Energietechnik und ermöglicht gut 1000 Studierenden Zugang zu neuesten Technologien für ihr Studium. Er wird den bisherigen Standort in der Eberhard-Finckh-Straße in Böfingen ablösen. Für die Hochschule bedeutet dies, dass ihre Ressourcen auf zwei große Campus-Standorte gebündelt werden können. Die umliegenden Flächen gehören ebenfalls dem Land, sodass gute Entwicklungsmöglichkeiten für den Standort gesichert sind. Beispielsweise wäre es zukünftig auch denkbar, kleine Anlagen für wissenschaftliche Experimente im Campus-Umfeld aufzubauen. (az)