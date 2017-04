2017-04-18 00:37:00.0

Ehrenamt Mit 70 Jahren noch nicht (amts)müde

Seit Jahrzehnten engagiert sich Marktrat Martin Gleich in Babenhausen. Im Interview erzählt er von seinen Anfängen in der Politik und persönlichen Höhepunkten beim TSV Von Fritz Settele

Martin Gleich steht im Fuggermarkt für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement. Dafür erhielt er unter anderem Auszeichnungen vom Bayerischen Landessportverband und das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten. Auch mit 70 Jahren denkt er noch nicht ans Aufhören.

Herr Gleich, wie kamen Sie zur Politik?

Martin Gleich: Als Jugendlicher und junger Erwachsener war ich an sich nicht an Politik interessiert. Initialzündung waren dann die Diskussionen im Rahmen der Gebietsreform. Ich engagierte mich für einen Anschluss Babenhausens ans Unterallgäu. Da die CSU mir inhaltlich am Nähesten stand, schloss ich mich ihr an. So gründete ich unter anderem zusammen mit Altbürgermeister Theo Lehner die Junge Union Babenhausen. Bei der CSU wirkte ich dann jahrelang als stellvertretender Vorstand auf Orts-, aber auch auf Kreisebene.

Und welche Ämter bekleideten Sie auf kommunalpolitischer Ebene?

Gleich: Im Jahr 1978 zog ich erstmals in den damals noch 16-köpfigen Babenhauser Marktrat ein, dem ich seitdem ununterbrochen angehöre. Damit bin heute der Letzte aus dieser Riege. Von Anfang an gehörte ich dem Bauausschuss und dem Zweckverband Realschule an, war Referent für alles, was mit dem Bauwesen zu tun hatte, beispielsweise auch für Kläranlage, Wasser und Abwasser.

Was kann ein Einzelner in der Kommunalpolitik bewirken?

Gleich: Sehr viel. Ideengeber sind immer gefragt. Ich sah meine Prioritäten auf dem Bausektor, wobei ich meine Berufserfahrung einbringen konnte und kann. Gegen den Widerstand von vielen war es mir beispielsweise gelungen, dass beim Realschulanbau die ursprünglich offene Pausenfläche im Erdgeschoss in eine inzwischen stark genutzte Veranstaltungshalle umgeplant wurde.

Und wann ist im Marktrat für Sie Schluss?

Gleich: Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Auf alle Fälle mache ich diese Periode, die noch drei Jahre geht, voll – vorausgesetzt die Gesundheit macht mit.

Apropos Gesundheit. Vor fast genau einem Jahr hatten Sie ein großes gesundheitliches Problem.

Gleich: Das stimmt. Dank einem schnellen Handeln örtlicher Ärzte und einer risikoreichen Operation in München samt anschließender Reha-Maßnahmen kam ich schnell wieder zu Kräften. Nachdem ich langsam wieder in die Gänge kam, bin ich heute so gut wie voll belastbar – wenn man von altersbedingten Wehwehchen absieht.

Das heißt, Sie stehen auch dem TSV 1862 Babenhausen weiterhin als Präsident zur Verfügung?

Gleich: Ja. Allerdings würde ich das Präsidentenamt, das ich seit nunmehr fast vier Jahrzehnten innehabe, sofort abgeben, wenn ein junges, dynamisches TSV-Mitglied diese Aufnahme übernehmen will. Allerdings sehe ich derzeit niemanden, der sich um diesen Posten reißt.

Der Verein umfasst mittlerweile rund 2400 Mitglieder.

Gleich: Ich habe mit meinem Team den richtigen Weg eingeschlagen und rechtzeitig die Weichen zu einem modernen Verein gestellt. So wurden Trendsportarten bereits ins Programm aufgenommen, als andere Vereine noch gar nicht daran dachten.

Und was waren die Höhepunkte ihrer 40-jährigen Präsidentschaft?

Gleich: Da gab es viele. So entstanden unter meiner Regie das neue TSV-Heim, die neue Tennisanlage samt modernem Tennisheim und der Erwerb der benachbarten Tennishalle. Auch erinnere ich mich gerne an die 125- und 150-Jahr-Feier des TSV, die Gastspiele von Bundesligamannschaften, dem FC Bayern und der Uwe-Seeler-Traditionself im Stadion, aber auch viele schöne Sportfeste im Fuggermarkt.

Haben Sie noch Zeit für Hobbys?

Gleich: Ich gehe noch gerne zum Skifahren und alle vier Wochen zum Kegeln mit Rosis Crew und bin viel auf dem Fußballplatz. Ich reise aber auch gerne, zumal ich beruflich auf diesem Sektor etwas langsamer trete.

Ihr Architekturbüro läuft immer noch unter Ihrer Regie?

Gleich: Ja. Allerdings freue ich mich, dass ich mit meiner Tochter Martina eine junge Architektin an der Seite habe, die mir viel Arbeit abnimmt und eines Tages in meine Fußstapfen tritt.