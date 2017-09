2017-09-02 10:59:00.0

Illertissen Mit 90 Jahren fühlt er sich noch lange nicht alt

Eugenio Imbrogno kann mit seinen Enkeln und Urenkeln sogar eine eigene Fußballmannschaft aufstellen. Von Regina Langhans

Kürzlich hat Eugenio Imbrogno in seiner Wohnung in Illertissen den 90. Geburtstag gefeiert. Doch alt fühlt sich der gebürtige Italiener deswegen nicht, wie er beim Besuch der stellvertretenden Bürgermeisterin Gabriele Weikmann-Kristen versichert. Mit verschmitzter Miene sagt er: „Alt bin ich, wenn ich tot bin.“

Imbrogno, dessen Geburtsurkunde auf den 31. August 1927 ausgestellt ist, wurde tatsächlich am 16. August in Celico in der Provinz Cosenza in Kalabrien geboren. Doch es war damals nicht unüblich, Geburten erst anzumelden, wenn jemand aus der Familie dazu die Zeit fand. Der Italiener wuchs auf einem Hof mit Eseln auf. Die Bevölkerung in der Region war arm und es gab nicht immer genug zu essen. Imbrogno kam 1959 zunächst allein nach Deutschland, später holte er seine Familie mit acht Kindern nach. Bei der Firma Casala in Neu-Ulm fand er als Schreinereigehilfe Arbeit. In seiner Freizeit bastelte er leidenschaftlich gerne an Autos oder er klapperte Flohmärkte ab. So manches ausgediente Utensil konnte der geschickte Bastler reparieren.

Als Oberhaupt einer großen Familie versäumte es Imbrogno nicht, mit seinen Lieben regelmäßig in die italienische Heimat zu reisen.

Seine elf Enkel schätzen ihn als humorvollen, stets gut aufgelegten Opa. Nicht zu vergessen die neun Urenkel, weshalb die Großfamilie auch schon ihre eigene Fußballmannschaft aufgestellt hat. Bilder der Familienmannschaft, wie auch von der übrigen Verwandtschaft, hat der Senior in seiner Wohnung aufgehängt. Bis auf einen Sohn, der eine Italienerin geheiratet hat und in die ursprüngliche Heimat zurückgekehrt ist, leben alle in Deutschland.

Sportlich, wie Imbrogno bis ins hohe Alter war, wollte er mit 70 Jahren noch das Fahren mit Inlinern lernen, erzählt seine Enkelin Manuela Imbrogno. „Erst nach mehrfachen Versuchen musste er einsehen, dass er es nicht mehr hinbekommen wird“, so die Enkelin. „Wir alle schätzen ihn als tollen Opa und Papa“, sagt sie. Die Geburtstagsfeier wird auf den Schulanfang verschoben, denn da sind alle wieder vom Urlaub zurück. (lor)