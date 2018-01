2018-01-04 00:33:49.0

Mit Experten Wintervögel kennenlernen

Naturschützer bieten Erkundungstour an

Das erste Wochenende im neuen Jahr steht bei Naturfreunden unter dem Motto „Stunde der Wintervögel“. Wie berichtet, sind aufmerksame Bürger dazu aufgerufen, am 5., 6. oder 7. Januar eine Stunde lang an einem passenden Ort, etwa vor dem Fenster, die Vögel zu zählen und das Ergebnis zu melden. Dabei handelt es sich um eine Initiative des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) und des Naturschutzbunds (Nabu).

Um die Vögel leichter zu erkennen, können Interessierte am Samstag, 6. Januar, mit Experten auf Vogelerkundung gehen. Dazu besteht einmal im Norden und einmal im Süden des Landkreises die Möglichkeit. Gestartet wird an den folgenden Treffpunkten.

Um 14 Uhr Treffpunkt am Parkplatz beim Friedhof an der Gottesackerstraße. Es führt Hubert Ilg.

Um 14 Uhr Treffpunkt an der TSV-Gaststätte am Muthenhölzle 15. Es führt Ralf Schreiber.

Entsprechend der Beobachtung von Naturschützern hätten sich viele Vögel dem Klima angepasst und würden in der Region überwintern, so die Organisatoren. Andere dagegen kämen aus kälteren Gegenden in den Landkr eis. Bei den Vogelführungen können auch die unbekannteren Überwinterer kennengelernt werden. (lor)