2017-12-26 07:00:00.0

Landkreis Mit Video-Clips zum Notenglück?

K!ar.Text stellt euch vier erfolgreiche Youtube-Kanäle vor, die Unterrichtsstoff erklären und euch zu besseren Schülern machen wollen. Von Alisa Kollmannsperger, Julian Hofmeister, Simon Neidinger und Silvia Maurer

Auf Youtube gibt es so ziemlich alles. Egal ob Streiche, Pannenvideos, Schminktipps oder Matheclips. Moment, Mathe? Ganz richtig. Immer mehr Kanäle widmen sich nicht der Unterhaltung, sondern dem Wissen. Oft ist es eine Mischung aus beidem. K!ar.Text stellt euch Youtube-Kanäle vor, die bei der Vorbereitung auf Klausuren helfen können. Die Betonung liegt auf können: Denn die Videos sollen zwar helfen, ersetzen aber auf keinen Fall den Unterricht.

Mr. Wissen 2 Go: Mirko Drotschmann alias „MrWissen2Go“ verpackt Basiswissen in Youtube-Videos. Er spricht in seinen knapp 500 Beiträgen über verschiedene Themen. Zum einen gejt es um schulische Inhalte zu Geschichte und Politik.

ANZEIGE

Der Youtuber nimmt aber auch Alltagsthemen unter die Lupe, wie Depressionen oder Schlafprobleme. Außerdem lädt er Videos hoch, in denen er seine eigene Meinung zu kontroversen Themen kundtut. Er spricht zum Beispiel über Sterbehilfe, die Legalisierung von Drogen oder die Ehe für alle. Besonders in Prüfungszeiten sind Drotschmanns Erklärvideos ein echter Renner im Netz. Er erklärt die Weimarer Republik oder die Französische Revolution mit ihrem Hintergrund so verständlich, dass jeder Zuschauer die Zusammenhänge versteht. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass seine Abonnenten immer wieder Videos zu aktuellen Ereignissen wie der Bundestagswahl fordern.

Der Youtuber kommt bei den Zuschauern nicht nur wegen seines Wissens gut an, sondern auch, weil er dieses sympathisch vermittelt. Inzwischen hat sein Kanal über 560000 Abonnenten.

Mathe by Daniel Jung: Daniel Jung stellt auf seinem Youtube-Kanal Mathevideos online. Er erklärt die Welt der Zahlen so, dass sie jeder versteht – von einfacher Prozentrechnung bis hin zu komplexem Finanzwissen. Das Konzept ist ganz einfach: Daniel Jung steht vor einem Whiteboard und erklärt das Thema, und zwar einfach und verständlich anhand eines Beispiels. Bei seiner Themenwahl versucht er, immer auf die Zuschauer einzugehen. Seine Abonnenten danken ihm häufig. Kommentare wie „Du bist der Retter einer ganzen Klasse“ oder „Solche Lehrer braucht man an der Schule“ stehen unter vielen Videos.

Inzwischen haben seine 2250 Videos unzählige Schüler, Studenten und Auszubildende durch Klausuren und Prüfungen gebracht. Qualität trifft hier auf Coolness – so beschreibt der 36-Jährige seine Videos. Anhand eines einzigen Tafelbildes erklärt er ein Thema, wie zum Beispiel Bruchrechnung. Wichtig dabei: Das Video darf nie länger als fünf Minuten sein, damit die Zuschauer es anklicken. Auf seinem Account hat der Youtuber bereits über 315000 Abonnenten.

The Simple Club: So nennt sich „die coolste Lernplattform Deutschlands“. Der Club besteht aus mehreren Kanälen für die verschiedenen Fächer. So informieren die Besitzer Alexander Giesecke und Nicolai Schork zum Beispiel über Geschichte, Biologie oder Informatik. Wenn ihr speziell in einem Fach nicht hinterherkommt, könnt ihr nur diesen abonnieren. Somit wird man nicht von den vielen anderen Videos, die sie wöchentlich veröffentlichen, gestört. Die Aufteilung in verschiedene Abteilungen kommt bei den Zuschauern an. Die Youtuber beantworten in ihren Videos zum Beispiel Fragen wie „Was sind Tornados?“ oder erklären das Lambert-Beersche-Gesetz. Sogar Lehrer verwenden ab und zu die Videos im Unterricht, um den Stoff besser zu erklären. Die Clips werden anhand von Grafiken und Animationen sehr anschaulich und verständlich illustriert. Der Hauptkanal hat mittlerweile über 100000 Abonnenten und auf ihrer eigenen Webseite bieten sie unter anderem auch Übungsaufgaben und Tests zum Lernen an.

Stör/Element: Laut Eigenbeschreibung will euch Stör/Element eine „Basis“ bieten, „von der aus ihr euch mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen könnt“. Tatsächlich ist es so, dass es keine tagesaktuellen Clips gibt, sondern Hintergründe: Warum ist Europa wichtig? Was hat es eigentlich mit der Frauenquote auf sich? Was muss man über den Brexit wissen? Oder warum führt das Verhältnis von Staat und Kirche immer wieder zu Konflikten? Diese Fragen werden verlässlich von Nachwuchsjournalisten in kurzen Clips beantwortet.