2017-04-13 00:33:34.0

Kirche Mit dem Kreuz ein Zeichen gesetzt

Glaubenszeichen an der Vöhringer Brücklesmühle gesegnet Von Ursula Katharina Balken

Passender hätte der Zeitpunkt für die Einweihung des neuen Feldkreuzes am Fahrbahnrand der Ulmer Straße bei der Vöhringer Brücklesmühle nicht gewählt sein können.

Es ist Karwoche, für die Christen eine heilige Woche, in der sie an den Tod Jesus Christi erinnert werden und in Gottesdiensten des Opfertodes gedenken. Dass Kreuz Leid bedeutet, aber gleichzeitig auch das Zeichen der Hoffnung auf Erlösung ist, sagte Pfarrer Martin Straub bei einer schlichten Feier anlässlich der Segnung des neuen Kreuzes. Eine kleine Prozession hatte sich in Illerzell auf den Weg gemacht, um zum nördlichen Ortsausgang zu gehen. Mit dabei auch Bürgermeister Karl Janson, der sagte: „In Vöhringen gibt es zahlreiche Glaubenszeichen und so hat in der heutigen schnelllebigen Zeit das Kreuz eine besondere Bedeutung.“ Es zeuge von Heimatverbundenheit und Brauchtum, das man in Vöhringen hoch schätze.

ANZEIGE

Christen besinnen sich stärker auf ihren Glauben

Das Kreuz steht als Zeichen, dass sich Christen in Europa wieder stärker auf ihren Glauben besinnen, sagte Klara Heuter, als das Kreuz vor wenigen Monaten aufgestellt wurde. Sie gehört einem Kreis gläubiger Christen an, die das Kreuz gespendet haben. Es stammt von einem Schnitzer in Dornstadt, nachdem man in Südtirol nicht fündig geworden war. Klara Heuter sagte damals, es gibt drei Gründe, das Glaubenszeichen auch nach draußen zu tragen und es für jedermann sichtbar zu machen. Den Glauben an Christus wieder mehr zu schätzen, diesen Glauben in Europa zu stärken und Muslimen die Möglichkeit zu geben, den christlichen Glauben kennenzulernen. Pfarrer Martin Straub, dem rund 100 Gläubige gefolgt waren, sagte in seiner Ansprache, es sei nun mal Realität, dass es das Kreuz gibt. „Man braucht sich nur in der Welt heute umzuschauen.“

Viele Menschen legten sich aber gegenseitig ein Kreuz auf. In manchen Familien laufe es nicht so wie es sollte, es gibt Probleme, „aber mit dem Kreuz kann man Leid überwinden“. Christus habe das Kreuz auf sich genommen, um die Welt zu erlösen. Dann segnete Straub das Kruzifix und schloss darin alle Bürger der Stadt ein.