2018-01-01 07:00:00.0

Unterroth Mit der Musik fest verwachsen

Hermann Dreier aus Unterroth leitet seit vier Jahrzehnten mehrere Chöre. Von Regina Langhans

Über Musik und Gesang lässt sich mit Hermann Dreier, 65 Jahre alt, am besten im Sängerheim in Unterroth reden – dort, wo er seit mehr als 40 Jahren den Männerchor leitet und den Frauenchor Cantabile und Kinderchor „Happy Singstars“ ins Leben gerufen hat. Das stilvoll zum gemütlichen Proben- und Aufenthaltsraum umgebaute Klassenzimmer der alten Schule hat Atmosphäre und spiegelt den Geist des beliebten Dirigenten wider: Das Klavier muss in der Raummitte sein, damit sich der Klang ausbreiten kann und vom Chor gut gehört wird. Nach der Probe wird es an die Wand unter den Notenschrank gerückt. Auf dem Klavier liegen Chorsätze von Friedrich Smetana und auf die Frage nach dem Lieblingskomponisten sagt der weltoffene Dirigent: „Ich mag die ganze Bandbreite, von der Klassik bis zu Volksmusik, Schlagern, geistlicher Musik.“

Hermann Dreier wuchs im Unterrother Ortsteil Matzenhofen auf. Sein Vater spielte in der Blaskapelle Klarinette und Hermann Dreier begann als Zwölfjähriger das Posaunenspiel. Den Unterricht erteilte Dirigent Alois Olbrich. In der achten Klasse wurde der 15-Jährige von seinem Lehrer Adolf Dillinger, der den Kirchenchor leitete, zur Verstärkung dazu geholt. Mit 17 trat Dreier in den Männerchor unter der Leitung von Gebhard Wekemann ein. Für Hermann Dreier alles „eine ganz normale Entwicklung“, wie er findet: „Schon in der Schule habe ich gerne gesungen, wobei jeder Unterrichtstag mit einem Lied anfing.“

Aus diesem schönen Gleichmaß wurde der gelernte Sägewerker und spätere Meister bei der Firma Mack in Illertissen herausgerissen, als ihn Wekemann im Jahr 1975 um Unterstützung beim Gründen eines gemischten Chores bat. Doch dem Ruf nach Sängern folgten nur Jugendliche und Kinder. Also übernahm Dreier die Leitung eines Schülerchors. Da der Plan des Dirigenten nicht aufging, verließ er den vielleicht 20 Männer zählenden Chor, dem er keine Zukunft gab. Für Jugendchorleiter Dreier hieß das, den verwaisten Männerchor zu übernehmen und zu retten, was zu retten war. Doch die Männer unter ihrem Vorsitzenden Josef Schwärzle hätten fest zu ihm gestanden – mit der Einstellung: „Aufhören können wir noch immer“, erinnert sich Dreier. Der Anfang war nicht einfach. Dreier qualifizierte sich bis zum ausgebildeten Chorleiter im Laienmusizieren. Wohlwissend, dass das Lernen nie aufhört, gehört er bis heute dem Kreischor unter professioneller Leitung von Markus Romes an.

Zugleich blieb Dreier 28 Jahre lang der Zugposaune und Blaskapelle treu. Bis sich die Aufgaben zu sehr überschnitten und Dreier aufhörte.

Beide Chöre, die Männer und die Jugendlichen, machten unter ihrem Dirigenten Dreier rasant Karriere. Dann wurden beim Jugendchor die Altersunterschiede immer größer und die nächste Chorgründung war fällig. Die herausgewachsenen jungen Damen gründeten 1998 den Chor Cantabile und 2002 gab es offiziell den neuen Kinderchor Happy Singstars. Dessen Leitung hat seitdem Luzia Schmid, während Dreier nun neben den Männern auch einen Frauenchor dirigiert. Und für kleinere Anlässe steht er mit dem Ensemble der „Unterrother Sänger und Saitenmusik“ bereit. Dreier hat es 1979 gegründet, „um Volksmusik und traditionelles Liedgut nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“.

Dreier, stets mit Lächeln auf den Lippen, verrät sein selbst gebasteltes Erfolgsrezept: „Nachwuchs aus den eigenen Reihen finden und in die Verantwortung einbinden.“