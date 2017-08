2017-08-30 09:00:00.0

Vöhringen Mitreden bei der Kirchenrenovierung

Der Putz bröckelt, der Fensterlack blättert: Die Martin-Luther-Kirche in Vöhringen muss saniert werden. Gemeindemitglieder können sich dabei mit eigenen Ideen einbringen. Von Ursula Katharina Balken

Der Lack an den Fenstern blättert, der Putz an der Kirche ist stellenweise dunkel angelaufen und abgesprungen, Nässeschäden machen sich bemerkbar: Eine Renovierung der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Vöhringen ist notwendig. „Das wollen wir im Lutherjahr beginnen“, sagt Pfarrer Jochen Teuffel, „die Arbeiten sind längst überfällig“.

Für die Kirchengemeinde bietet sich das Lutherjahr geradezu an, etwas Neues an Altem zu beginnen. Wie Teuffel erklärt, ist eine Menge zu tun. Dringend muss der Putz an der Kirche und am Turm erneuert werden. Risse am Lack der Fenster, die bis ins Holz hineinreichen, müssen beseitigt, neue Fenster eingebaut werden. Auch muss das Tragwerk des Daches überprüft werden, die Holzverschalungen außen im Dachbereich abgeschliffen und neu gestrichen und die Holzlamellen an den Fenstern der Glockenstube wegen einer besseren Geräuschdämmung ersetzt werden. Der Fensteraustausch in Turmgebäude, Sakristei und Luthersaal gehört zu den Vorgaben der Landeskirche und des Landesamts für Denkmalpflege.

Auch rund um das Kirchengebäude muss einiges verbessert werden, wie die Wege um die Kirche, die Außenbeleuchtung oder die Erdungsringleitung. Außerdem soll der Außenbereich neu gestaltet werden. Innen müsste großflächig der Putz ausgebessert und neu gestrichen werden. Auch die Sanitäranlagen könnten eine Modernisierung vertragen.

„Die Martin-Luther-Kirche ist in die Jahre gekommen und bedarf daher äußerlicher Erhaltungsmaßnahmen“, sagt Pfarrer Teuffel. „Der Innenraum der Kirche soll für die Gestaltung des Gottesdienstes verbessert werden. Es muss allerdings bedacht werden, dass die Kirche unter Denkmalschutz steht.“

Vor allem soll die Gemeinde selbst Erhaltenswertes benennen und Vorstellungen zur Veränderung entwickeln. „Bei der Renovierung wollen wir nicht der Gemeinde einen architektonischen Entwurf überstülpen.“ Das Einbeziehen der Gemeindemitglieder hält Teuffel für immens wichtig. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir als Gemeinde uns über Umfang und Ausgestaltung der Renovierung einigen werden.“

Billig wird die Renovierung der Kirche nicht. Die Kostenschätzung des Ausschusses für Gebäudemanagement beläuft sich auf einen Betrag von rund 240000 Euro. Dem Kirchenvorstand ist bewusst, dass sich dieser Betrag durch gegebenenfalls zusätzlich anfallende Arbeiten oder Vorgaben des Denkmalschutzes erhöhen kann.

Einen Zeitplan für die Renovierung gibt es bereits: Noch in diesem Jahr sollen die Ausschreibungen für die Außenrenovierung vorgenommen werden. 2018 soll mit den Arbeiten begonnen werden. Die Innenrenovierung ist für 2018 geplant und die Fertigstellung für 2020.

„Wir hoffen, über das Dekanat, die Stadt, die Landeskirche sowie durch Eigenleistungen einen Anteil von 30 Prozent finanzieren zu können“, sagt Teuffel. Den Rest müsse die Kirchengemeinde selbst aufbringen. Aus den Rücklagen könne man einen Betrag von 90000 Euro entnehmen. Erfreulich sei, dass bereits Spenden in Höhe von rund 14000 Euro eingegangen seien. Nötig sei allerdings eine Unterstützung in der Größenordnung von rund 70000 Euro. Wer spenden möchte, kann sich bei der Kirchenverwaltung informieren.

Innenrenovierung und Gartengestaltung seien Dinge, die die gesamte Gemeinde angingen. „Deshalb sind wir auf die Ideen und Anregungen angewiesen.“

Am 31. Oktober, im Anschluss an den Gottesdienst (am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen), kann die Gemeinde mit professioneller Begleitung durch einen Architekten Anregungen und Ideen sammeln. Wer Interesse daran hat, kann sich im Pfarramt melden.