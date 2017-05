2017-05-03 00:33:37.0

Bildung Mittelschule präsentiert sich

Aktionstag stand unter dem Motto „Lesen“

Egal ob Bastelstationen rund ums Lesen, selbst gebaute Lesezeichen, ein Bücherflohmarkt oder Mitmach-Angebote zum Thema Zeitung in der Schule (ZISCH), einer Aktion unserer Zeitung: Das Thema Lesen stand ganz klar im Mittelpunkt des diesjährigen Tags der offenen Tür an der Mittelschule Babenhausen.

Schon seit Jahren beteiligen sich die siebten bis zehnten Klassen der Mittelschule an der Leseaktion unserer Zeitung. Ein Anziehungspunkt für die zahlreichen Besucher waren vor allem die sanierten Unterrichtsräume, in denen Schülerinnen und Schüler Beispiele aus dem Unterrichtsalltag präsentierten. So gab es in den Fachräumen „Tastschreiben im Internet“, verschiedene Werkstücke aus dem Fachunterricht oder „selbst gemachte Backmischungen“, wobei sich Oberschön-eggs Bürgermeister Günther Fuchs von einer ganz neuen Seite zeigte. Im PCB-Raum wurde unter dem Mikroskop „Kleines ganz groß“, nebenan präsentierte sich die Fitness AG mit einem Mitmachprogramm. Doch auch Informationen zu den einzelnen schulischen Angeboten samt Schulhausführungen durften nicht fehlen. (fs)