2017-01-27 07:00:00.0

Senden Mode zum Schnäppchenpreis in Senden

Was erwartet Interessierte eigentlich beim Fashion-Flohmarkt in der Region? Von Anne–lena Leidenberger

Der ganze Schrank voll und trotzdem nichts zum Anziehen? Wer sich dabei angesprochen fühlt, kann am morgigen Samstag etwas dagegen unternehmen. In Senden findet ein Fashion-Flohmarkt statt. Veranstalterin Karin Maier verspricht, dass dort hohe Vielfalt geboten ist. Seit 25 Jahren veranstaltet sie mit ihrem Mann zusammen den Flohmarkt für Frauenmode in Senden und Augsburg.

Bis vor wenigen Jahren hätte es deutschlandweit nur drei Veranstalter für diese spezielle Art von Flohmarkt gegeben, erzählt die Veranstalterin. Die Idee zu dem Konzept hatte ihr Mann – nicht ganz uneigennützig: „Vermutlich habe ich auch schon damals zu viele Klamotten gekauft, und er nach der passenden Lösung gesucht“, sagt Maier und lacht. Von Markenkleidung über günstige Modestücke, Schuhe und Accessoires ist alles erwünscht. Dekoartikel und kleine Möbel aus Keller und Dachboden sollten dagegen daheim gelassen werden. Beim Fashion-Flohmarkt drehe sich alles um Mode.

Seit drei Jahren findet der Flohmarkt im Bürgerhaus Senden statt, vorher war er in Ulm. „Im Bürgerhaus herrscht eine tolle Atmosphäre“, sagt Maier. Das sei wichtig für das Kauferlebnis, denn „Mode braucht den passenden Gestaltungsrahmen“. Für die Veranstaltung am Samstag sind alle Verkaufsplätze belegt, doch in Senden gibt es am 11. März eine weitere Veranstaltung mit freien Tischen.

Der Flohmarkt findet am Samstag, 28. Januar, im Bürgerhaus in Senden statt. Einlass ist ab 11 Uhr.