2017-05-18 19:18:00.0

Illertissen Motorradfahrer wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In der Nähe des Ortsteils Jedesheim hat sich am Donnersagabend ein schwerer Unfall ereignet. Was passiert ist. Von Wilhelm Schmid

Auf dieser Kreuzung nahe Jedesheim hat sich gestern Abend ein schwerer Unfall ereignet. Bei einer Kollision mit einem VW-Kombi zog sich ein Motorradfahrer lebensgefährliche verletzungen zu. Foto: Wilhelm Schmid