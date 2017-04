2017-04-18 00:36:33.0

Kultur Musik zum Meditieren

Der Kammerchor St. Martin greift in gregorianischen Chorälen das Karfreitagsgeschehen auf Von Regina Langhans

Eindringliche Männerstimmen und verhallende Klänge am Marimbafon gab es beim Karfreitagskonzert in der Stadtpfarrkirche Illertissen zu hören. In der Kirchenmusik von St. Martin seien Karfreitagskonzerte zur guten Tradition gewordenen, sagte Hans Scherrer zu Beginn. Es waren sehr viele Besucher gekommen. Passend zur Karfreitagsliturgie, dem Leiden und Sterben Jesu, wurden sie mit meditativen Klängen belohnt.

Sänger des Kammerchors unter Leitung von Jürgen Sonntag verbreiteten im Kirchenschiff mit eindringlich vorgetragenen gregorianischen Chorälen aus dem „Graduale novum“ das Ambiente mittelalterlichen Mönchtums. Im Wechsel dazu führte Manuel Gira auf seinem fünf Oktaven umfassenden Marimbafon neuzeitliche Tonschöpfungen vor, die von der Empore ausgehend sich wie Klangteppiche über die Zuhörer legten. Als epochen- wie musikalisch verbindendes Element erklang dazwischen die Orgel. Zu hören gab es dabei Variationen zu Kirchenliedern aus dem „Gotteslob“ von Jürgen Sonntag sowie weitreichende Improvisationen zur Gregorianik mit Markus Hubert als Gesamtleiter.

ANZEIGE

Hubert hatte aus dem „Graduale novum“, heutige Ausgabe der seit dem frühen Mittelalter zur Feier vom Leiden und Sterben Christi gehörenden liturgische Gesänge, drei Choräle ausgesucht: Als erstes „Improperia“ oder Klageworte von Jesus mit „Popule meus – Trishagion“, dann als Lobpreis den Hymnus „Crux fidelis“ und „Graduale“, ein Zwischengesang mit Titel „Christus factus est“. Typisch an der Gregorianik ist das lange Verweilen auf einer Tonhöhe und der in Silben gegliederte Gesang, was den Männerstimmen mit eindringlicher Klarheit gelang. Ihr Klang erhielt so eine fast schmerzliche Tiefe, passend zum Inhalt von Leiden und Sterben.

Von ihren Vorträgen ließ sich Markus Hubert zu Improvisationen inspirieren, indem er den Tonfolgen auf der Orgel vielfältigen Ausdruck gab, etwa beim Basso continuo aus Bachs Messe in h-Moll. Die düsteren Tonmalereien ergänzte Manuel Gira stimmig mit Klangspielereien auf dem Marimbafon. Das ganze Klangspektrum seines Instruments brachte er zum Ausdruck: Zum Beispiel bei den modernen Kompositionen „Reminiscence“ von Toshio Hosokawa oder „True Colours“ von John Thrower. Im schönen Kontrast dazu schöpfte Jürgen Sonntag aus konventionellem, zum Karfreitag gehörenden Liedgut. Mit Orgelstücken aus „Neuf Pièces“ (Jean Langlais) erinnerte er die Zuhörer an bekannte Kirchenlieder wie „O Haupt voll Blut und Wunden“.

Der Wechsel von ursprünglichem einstimmigen Gesang, nachhallendem Marimbafon oder imposanter Orgel war geeignet, eigenen Gedanken und Empfindungen nachzugeben. Passend zur Karfreitagsliturgie, die Zuhörer zu sich selbst führen will, war auf dem Konzert alles geboten, um Ergriffenheit zu verspüren.