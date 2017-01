2017-01-07 14:00:00.0

Vöhringen Musiker blasen Publikum den Marsch

Schwäbisches Jugendblasorchester trumpft in Vöhringen auf und lockt rund 200 Besucher ins Wolfgang-Eychmüller-Haus. Von Roland Furthmair

Ein Galakonzert auf höchstem Niveau haben im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus 80 junge, talentierte Musiker gegeben. Zusammengeschlossen als das überregionale Schwäbische Jugendblasorchester des Allgäu-Schwäbischen-Musikbunds (ASM) ließen sie in rund zweieinhalb Stunden wie angekündigt ein „großes Fest für Ohr und Auge“ erklingen.

Mittlerweile zum 29. Mal trafen sich die hochbegabten Musiker unter 27 Jahren zu Probenwochen, um abschließend in zwei Galakonzerten – diesmal in Vöhringen und Günzburg – als Spitzenorchester aufzutreten.

Marita Kaiser, Vorsitzende des ASM-Bezirks 8, würdigte das außergewöhnlich hohe Niveau des Orchesters : „Es lässt sich nur erahnen, wie viel Arbeit, Engagement und Talent dahinter steckt und was an Unterstützung durch Eltern und Ausbilder nötig war um sich so präsentieren zu können.“

Toni Scholl, der schon Musiker und Orchestermanager bei Ernst Mosch war und auch international renommierte Orchester in England, Schweden und den Niederlanden dirigierte, führte an diesem Abend den Taktstock. Seit sieben Jahren steht er für die hohe Qualität des Orchesters und motiviert es immer wieder zu musikalischen Höchstleistungen. Für das Konzert in Vöhringen musste die Bühnenfläche verdoppelt werden, damit alle Musiker Platz hatten und vor rund 200 begeisterten Zuhörern spielen konnten.

Nach der Ouvertüre des Musicals „Candide“ von Leonard Bernstein konnten die Musiker mit „Yiddish Dances“, eine Mischung aus jüdischer Klezmer-Musik und symphonischer Blasmusik, ihr Können in fünf Sätzen erneut unter Beweis stellen. Zugleich zur Freude und Ehre aller Akteure gereichte die „Rapsodia Borealis“, wobei der international bekannte Posaunist Michael Massong – Solist und Lehrer in Japan, Süd-Korea, China, Singapur, Hongkong, USA, Russland und Europa – als prominenter Gastsolist brillierte.

Die „Symphony No.4“ von David Malanka endete nach exzellenten Solis von „wilden Trompeten, imposantem Horn und feinen Holzbläsern“, wie es im Festbrief hieß, nach 35 Minuten in einem gewaltigen Finale voller Überraschungen und Klanggewalt.

Zum 90-jährigen Jubiläum des ASM im vergangenen Jahr hatte Jörg Murschinski eine moderne Fassung von Liedern verschiedener Stilrichtungen komponiert. Von „Mackie Messer“ über diverse Swingklassiker und Abba-Balladen bis zum Welthit „We are the world“ reichte die Palette. Das Orchester präsentierte die bekannten Ohrwürmer, bevor es ganz klassisch mit einer Zugabe des „Radetzky-Marsch“ einen weiteren musikalischen Glanzpunkt an den Schluss setzte. „Als Dirigent fühlt man sich jetzt wie nach einem Marathonlauf – einfach glücklich“, brachte es der musikalische Leiter Toni Scholl auf den Punkt.