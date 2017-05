2017-05-28 21:04:00.0

Illertissen/Region Nach Serie schwerer Unfälle: Polizei mahnt zur Umsicht

Heuer sind bereits mehrere Motorradfahrer ums Leben gekommen. Auf was Verkehrsteilnehmer achten sollen.

Der Sommer ist da und er bringt warme Tage mit sich: Perfektes Wetter für Motorradausfahrt durch die Region. Dabei ist Vorsicht geboten: Sonst kann die Spritztour zum Horrortrip werden. So registriert das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in jüngster Zeit mehrere schwere Unfälle mit Motorradfahrern – „mit großer Sorge“, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Verkehrsexperten mahnen zur Umsicht: Nicht nur die Zweiradfahrer selbst, sondern alle Verkehrsteilnehmer seien gefragt, wenn es um Rücksichtnahme geht. Und darum, weitere schwere Zusammenstöße zu vermeiden.

Ein trauriges Beispiel für die Serie kommt aus Illertissen: Am Donnerstag vor einer Woche war ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Roth (bei Nürnberg) beim Einbiegen auf die Staatsstraße 2031 (zwischen Illertissen und Kellmünz) gegen einen Kleinbus geprallt. Der 43-Jährige Biker erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, die Ärzte konnten das Leben des Mannes nicht retten.

ANZEIGE

Der Unfall mit tragischem Ausgang ist laut Polizei kein Einzelfall: Jedes Jahr kämen im Schutzbereich mehrere Motorradfahrer durch Verkehrsunfälle um Leben, 15 waren es 2015, 14 im vergangenen Jahr. Heuer mussten sieben Unfälle registriert werden, allein sechs davon in diesem Monat.

Weil Motorräder keine Knautschzone besitzen, seien die Folgen eines Zusammenstöße für die Fahrer oft gravierend. Die Polizei appelliert an die Autofahrer, in den nächsten Monaten mit starkem Motorradverkehr zu rechnen und vorausschauend zu fahren, heißt es.

Motorradfahrer sollten aus selbstkritisch ihre Fahrpraxis überprüfen und sich nach der Winterpause zurückhaltend an die neue Saison herantasten: „Überschätzen Sie sich nicht“, lautet ein Ratschlag der Polizei. Sie empfiehlt zudem Fahrsicherheitstrainings zu absolvieren. Biker werden auch dazu aufgerufen, sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Sie sollten gut erkennbar sein und mit Fahrfehlern anderer rechnen. (az)