St. Martin Nach dem Gottesdienst zum Kaffeeplausch

Vor fünf Jahren wurde das Kirchencafé im Jugendheim ins Leben gerufen. Ein Konzept, das gut ankommt Von Regina Langhans

Eine Idee hat vor fünf Jahren klein begonnen und sich binnen Kurzem etabliert: Das Kirchencafé im Jugendheim von St. Martin in Illertissen, das einmal im Monat nach besonderen Gottesdiensten öffnet. Dann ist es eine beliebte Anlaufstelle für kurze Gespräche oder ein Getränk zum Aufwärmen. Das nächste Mal ist das Café am Freitag, 15. Dezember, nach der Roratemesse um 6 Uhr offen.

Den Erlös ihrer Einnahmen spendet das 16 Mitarbeiter zählende Team mit Edeltraud Kraus als Initiatorin verschiedenen wohltätigen Zwecken. Zuletzt hat – wie berichtet – die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, davon profitiert. Doch die Spenden sind sozusagen ein erfreulicher Nebeneffekt, wie Edeltraud Kraus und Brigitte Kammerlander als Mitorganisatorin sagen. Ihr Beweggrund war ein anderer: „Die vielen, nach dem Gottesdienst im Brunnenhof herumstehenden Grüppchen haben mich auf die Idee gebracht, eine einladendere Möglichkeit für diese Gespräche zu finden“, so Kraus.

Manche würden sich deswegen nach dem Kirchenbesuch auch im Café treffen. Also habe sie sich entschlossen, ein Kirchencafé zu initiieren. Inzwischen würden es die Leute schätzen, wenn sie sich – nicht nur bei Regen oder frostigem Wetter – in gemütlichem Ambiente unterhalten könnten. Im Sommer werden dafür Stehtische im Brunnenhof aufgestellt. Ein bisschen habe sie sich auch am Vorbild der evangelischen Christen orientiert, sagt Edeltraud Kraus: „Bei ihnen hat der Kirchenkaffee Tradition.“

Das im Jugendheim aufgebaute Café mit Tischdekoration bietet neben Kaffee aus dem Eine-Welt-Laden noch andere Getränke sowie Butterbrezen an. Die Kosten werden durch freiwillige Spenden beglichen. Mit dem verbleibenden Geld werden Hilfsprojekte unterstützt. Wobei vorab bekannt gegeben wird, wem die Spenden zugutekommen.

Das Kirchencafé kann sich über mangelnde Nachfrage nicht beklagen. Im Gegenteil: Es ist sogar um eine Art Catering-Service erweitert worden. Das Café ist offen, wenn es gilt, Eltern während des Kommunionunterrichts ihrer Kinder eine Wartemöglichkeit zu bieten, oder beim Pfarrfest die Kuchentheke zu verwalten. Nach den besonderen Gottesdiensten sei mit 20 bis 40 Gästen zu rechnen, darunter junge Leute oder Familien mit Kindern.

Ihre ehrenamtliche Arbeit hat das Team so eingeteilt, dass niemand zu viel Freizeit opfern müsse, glauben Kraus und Kammerlander. Dennoch drängt sich die Frage auf: Warum engagieren sich die Helfer auf diese Weise? „Weil Freude zurückkommt und sich das Engagement lohnt“, sagen sie. So würden sie manche Leute nur vom Sehen kennen. Nach einem Besuch im Kirchencafé wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben, wenn sie ihnen das nächste Mal begegneten.