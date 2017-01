2017-01-15 10:00:00.0

Vöhringen Nach der Show ist vor der Show

Der Vöhringer Liederkranz bereitet sich schon jetzt auf eine neue Produktion mit dem Arbeitstitel „Rhythm of Life“ vor. Auf die Besucher warten bekannte Melodien. Von Ursula Katharina Balken

Der Titel der Show steht noch nicht endgültig fest, aber allein schon der Arbeitstitel lässt erwartungsvoll auf die nächste Produktion des Vöhringer Liederkranzes blicken. Und der heißt „Rhythm of Life“ (Rhythmus des Lebens). Fest stehen hingegen bereits die Aufführungstage – 10., 11. und 12. November im Wolfgang-Eychmüller-Haus. Das ist noch lang hin, vielleicht für die erwartungsvolle Fan-Gemeinde. Nicht so für die Sängerschar, die Proben laufen bereits. Liederkranz-Produktionen brauchen, um perfekt zu sein, einen langen Atem.

Keine elf Monate liegt die letzte Show zurück – „Wind unter meinen Flügeln“ mit einem hinreißenden Finale. Es gab Beifallsstürme. Die Show war ein Hit. Die neue soll es auch wieder werden. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Mit dem Griff des glücklichen Händchens lässt Dirigent Hans Gutter bereits Einblicke ins neue Programm zu. „Udo Jürgens, Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen, Udo Lindenberg, Max Raabe und ihre Melodien werden Bestandteil der Show sein. Aber beileibe nicht als simple Cover-Versionen. Alle Songs erfahren durch Gutter, der ja bekanntlich auch arrangiert, ihre eigene Interpretation, zugeschnitten auf Chor und Solisten. Als Beispiel nennt der Dirigent „One moment in time“, „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, „Freiheit“ oder „Ein ehrenwertes Haus“.

Für die Sänger des Chores ist jede neue Show eine Herausforderung. Es sind Laiensänger, denen Professionalität abverlangt wird und die auch bereit sind, an ihre Grenzen zu gehen. So ist auswendig singen schon selbstverständlich. Auch steht auf der Bühne im Kulturzentrum keine statische Schar von Sängern. Bewegung ist angesagt.

Nicht gerne spricht Gutter über das, was das Publikum erwartet. Schließlich sollen die Aufführungen ja Überraschungen bieten. Doch er deutet an, dass die neue Show ein Spiegel des Lebens sein wird. Locker und leicht soll es werden. Dafür sind Kabarett-Szenen geplant, die in das Musikprogramm eingefügt werden. Das wird für Stimmung bei den Zuschauern im Saal wichtig sein, aber auch für Chor und Solisten. Denn je eher der Funke von der Bühne in den Zuschauerraum springt, umso besser für den Chor. Das ist Motivation, das Beste zu geben. Dafür gibt es zeitintensive Workshops, in denen die Feinheiten der Aufführung heraus gearbeitet werden.

35 Jahre steht Gutter beim Liederkranz am Pult. Es gab in den vergangenen Jahren publikumswirksame Produktionen. „Cats“, „Wurmstich und Plexiglas“, „Bonjour Paris“, „Ein Schuss aus Klang, ein Fluss aus Licht“, „Leben heißt lieben“, „Die Macht der Träume“ und sogar die Aufführung des kompletten Musicals „Die zehn Gebote“. Waren die anderen Produktionen wie ein Puzzle zu einem Ganzen zusammengefügt, so waren „Die zehn Gebote“ ein zusammenhängendes Werk. Es war eine der besten Aufführungen in den vielen Jahren.

Aber wie kommt Hans Gutter immer auf neue Ideen? „Wenn mir etwas durch den Kopf geht oder mir etwas begegnet, schrieb ich das früher auf kleine Zettel, die im Ideenkästchen landeten.“ Heute benutzt er die moderne Kommunikationstechnik. Die Anregungen tippt er ins Handy. „Johann Strauß hatte kein Handy, aber in jedem Hotelzimmer auf dem Nachttisch einen Block und Stift liegen. Gab es das nicht, kritzelte er Noten aufs Nachthemd. Die Nachtgewänder mit Noten sind im Johann-Strauß-Museum in Wien zu besichtigen“, weiß Gutter.

Vorsitzender Günter Fahrenschon ist begeistert von der neuen Produktion. Er ist ein leidenschaftlicher Sänger. „Ist eine Produktion mit Erfolg zu Ende gebracht, dann hört man eine Zeit danach Stimmen, die dann sagen, was machen wir als nächstes?“ Gutter ergänzt, der Chor wolle auf ein Ziel zuarbeiten. Das Publikum erwarte „das Toppen“ der vorausgegangenen Aufführung. „Das geht in einigen Bereichen, nicht in allen.“ Es sei ein Spagat zu bewältigen zwischen den Erwartungen der Zuschauer und dem Können der Sänger. Da Gutter aber die Stärken des Chores kennt, weiß er diese auch zu nutzen. „Mein Ziel ist, die Besucher sollen mit einem beglückenden Gefühl nach Hause gehen, etwas Schönes erlebt zu haben.“