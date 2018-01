2018-01-26 00:36:03.0

Närrisches Treiben in Vöhringen

Was in Kernstadt und Ortsteilen geboten ist

Überall in der Region sind in diesen Tagen wieder die Narren los. Bis am Aschermittwoch, 14. Februar, die fünfte Jahreszeit wieder vorbei ist, finden Umzüge, Bälle und Narrenbaumstellen statt. In der Stadt Vöhringen und ihren Ortsteilen gibt es zwar keinen großen Umzug, närrisch geht es in den kommenden Wochen dort dennoch zu. Ein Überblick:

Am Samstag, 27. Januar, findet die Molle-Nacht in der Mehrzweckhalle in Illerberg statt. Beginn ist um 20 Uhr, Veranstalter sind die Wasamolle Illerberg-Thal.

Am Samstag, 3. Februar, veranstaltet die Narrenzunft das Narrenbaumglühen. Beginn ist um 17 Uhr am Vereinsheim der Wasamolle im ehemaligen Gerätehaus der Feuerwehr Illerberg.

Einen Faschings-Tanznachmittag veranstaltet der Verein für Gartenbau und Landespflege am Sonntag, 4. Februar, 14.30 Uhr, im Josef-Cardijn-Haus in Vöhringen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt „Erwin“.

Am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, finden Kinderumzug und Rathaussturm statt. Der Umzug startet um 15.30 Uhr. Treffpunkte für die Veranstaltungen sind der Hettstedter Platz und das Rathaus. In der Kernstadt, auf dem Hettstedter Platz und auf dem Areal vor dem Josef-Cardijn-Haus wird anschließend Weiberfastnacht gefeiert.

Kostümprämierung am Seniorennachmittag

Am Rosenmontag, 12. Februar, können sich die Senioren der Stadt über buntes Treiben im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus freuen. Ab 14 Uhr findet dort ein Seniorennachmittag mit dem Motto „Swinging Sixties“ statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Senioren aus Vöhringen, Illerberg, Thal und Illerzell ab dem 60. Lebensjahr. Die Nostalgie-Combo „Das gibt’s nur einmal“ sorgt musikalisch für Stimmung. Laut Stadtverwaltung sind Kostüme und Verkleidung ausdrücklich erwünscht. Das schönste oder ausgefallenste Kostüm wird prämiert. (ub/mash)