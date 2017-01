2017-01-26 09:01:00.0

Weißenhorn Neue Betrugsmasche am Telefon

Einer Weißenhornerin wurde ein angeblicher Rentnertarif bei Kabel Deutschland angeboten. Doch der Anrufer wollte an ihre Kontodaten. Was die Polizei in solchen Fällen rät. Von Jens Noll

Immer wieder versuchen Betrüger, über das Telefon an persönliche Daten zu kommen. Senioren werden sehr häufig kontaktiert.