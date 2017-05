2017-05-30 00:35:14.0

Neue Fahrrad- Werkstatt in Memmingen

Wie Flüchtlingen geholfen werden soll

Zahlreiche Flüchtlinge in und um Memmingen haben in der Vergangenheit Fahrräder gespendet bekommen, über deren Instandhaltung und Reparatur oftmals keine Kenntnisse vorhanden sind. Dieser Herausforderung haben sich einige Freiwillige angenommen und konnten nun nach langen Vorbereitungen eine ehrenamtlich betriebene Fahrradwerkstatt für alle Interessierten unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ in Memmingen, Pfaffenwinkel 74, eröffnen. Mit dem notwendigen Spezialwerkzeug kann künftig in den Räumen der Fahrradwerkstatt das eigene Fahrrad mit der Hilfe von Ehrenamtlichen repariert werden. Unterstützt wurden die Ehrenamtlichen von Schaffenslust. Finanziell förderte das Bistum Augsburg die Anschaffung von Werkzeug, die Stadt Memmingen stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und der Bienenzuchtverein Memmingen spendete eine Werkbank. (az)

Wer Interesse an der Unterstützung von Flüchtlingen oder Informationen zur Fahrradwerkstatt möchte, kann sich an Schaffenslust unter der Telefonnummer: 08331/96133-95 wenden oder per Email an gertrud.endres@fwa-schaffenslust.de