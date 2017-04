2017-04-28 00:36:01.0

Neue Könige in Kettershausen

Schützen küren ihre Besten

Der Schützenverein Tell Kettershausen-Bebenhausen hat seine neuen Würdenträger proklamiert. In der Schützenklasse holte sich Doris Hörmann mit einem 20,8-Teiler die Königskette. Mit der Luftpistole siegte Josef Koneberg (124,1-Teiler). Bei den Jugendlichen lag Dennis Waltenberger (75,0-Teiler) vorn.

Den Tiefschuss-Wanderpokal gewann bei den Jugendlichen Moritz Walter (19,8-Teiler) mit dem Luftgewehr sowie Tim Gmeinder (38,1-Teiler) mit der Luftpistole. In der Damenklasse siegte Doris Hörmann (9,6-Teiler), in der allgemeinen Luftgewehr-Klasse Michael Dreier (15,6-Teiler), in der allgemeinen Luftpistolen-Klasse Horst Duile (59,7-Teiler), mit der Luftpistolen-Auflage Rolf Hertnagel (13,3-Teiler). Den Vereinsmeistertitel holte sich bei den Schülern Dennis Waltenberger (183 Ringe), bei den Jugendlichen Lisa Waltenberger (299 Ringe), bei den Luftgewehr-Junioren Alexander Weber (315 Ringe) sowie bei den Luftpistolen-Junioren Tim Gmeinder (350 Ringe). In der Altersklasse behauptete sich Michael Dreier mit 371 Ringen und in der Damenklasse Doris Hörmann mit 381 Ringen. Mit der Luftpistole lag Martin Braunmiller mit 331 Ringen in der Altersklasse vorn sowie in der Auflage Rolf Hertnagel (294 Ringe). Jahresmeister in der Adlerwertung Luftgewehr wurde bei den Schülern Dennis Waltenberger (140,88 Ringe), bei den Jugendlichen Vanessa Holzhai (327,5 Ringe). Mit der Luftpistole siegte Ronja Gmeinder (Schülerklasse; 134 Ringe) sowie Tim Gmeinder (Jugendklasse; 309 Ringe). In der allgemeinen Klasse lag bei den Luftgewehrschützen Doris Hörmann (378,75 Ringe) und mit der Luftpistole Martin Braunmiller (345,13 Ringe) vorn. Mit der Luftpistole Auflage siegte Rolf Hertnagel (291,25 Ringe). (clb)