2017-02-03 00:34:56.0

Neuer Gehweg von Schulhof zu Musikerheim

Verein will Fußpfad selbst bauen

Mit einem Antrag der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt zur Errichtung eines gepflasterten Gehwegs zwischen Schulhofparkplatz und Musikerheim hat sich der Altenstadter Bauausschuss beschäftigt. Wie Bürgermeister Wolfgang Höß sagte, gehöre das betreffende Grundstück der Gemeinde. Die Parkplätze am Musikerheim würden häufig vom Schulbetrieb genutzt und abends bei den Proben von Musikern. Deshalb sei von den Parkplätzen am Musikerheim in Richtung Schulhof ein Trampelpfad entstanden.

Wie im Bauausschuss berichtet wurde, will der Musikverein den Fußweg in Eigenleistung errichten. Die Materialkosten müsste in diesem Fall die Marktgemeinde beisteuern. Höß fand den Vorschlag und die Bereitschaft zur Einbringung von Eigenleistung gut und fügte an, dass man vonseiten der Gemeinde darauf achten werde, dass ein vernünftiger Gehweg entstehe und vernünftige Grünflächen verblieben.

ANZEIGE

Der Bauausschuss befürwortete den Antrag auf Erstellung eines Fußwegs einstimmig. (sar)