2017-04-26 13:00:00.0

Mindelheim Neues Elterncafé für Schwangere, Mütter und Väter

In Mindelheim gibt es Informationen rund ums Kind.

In Mindelheim gibt es ab Mai eine Einrichtung für Schwangere, Mütter und Väter von Kindern zwischen null und drei Jahren. Die Schwangerenberatungsstelle am Gesundheitsamt Unterallgäu und die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) bieten ein sogenanntes Elterncafé an. Es findet im 14-tägigen Rhythmus statt, immer in den ungeraden Kalenderwochen dienstags im Werkstattladen in der Maximilianstraße 51 von 10 bis 11.30 Uhr.

Das erste Treffen wird am Dienstag, 9. Mai, veranstaltet. Im Café gibt es Kaffee und Kuchen und Zeit für Gespräche rund um Schwangerschaft, Geburt und das Leben mit Kindern. Mit Unterstützung der Künstler des Werkstattladens bieten die Schwangerenberatungsstelle und die KoKi ein Programm aus Information, Basteln, Werken und offenen Gesprächsrunden. In den nachfolgenden Terminen geht es um diese Themen: Dienstag, 23. Mai: Tragetuchberatung. Dienstag, 6. Juni: Austausch in gemeinsamer Runde. Dienstag, 20. Juni: Gestalten von Schlüsselanhängern, Broschen und Haarklammern. Am Dienstag, 4. Juli, dreht sich alles um die Organisation als frischgebackene Eltern: „Mit Plan durch die Elternzeit“ heißt es an diesem Tag. Am Dienstag, 18. Juli, können sich Interessierte wieder in gemeinsamer Runde austauschen. Wer am Elterncafé teilnehmen möchte, kann zu einem der Termine kommen. (az)

Kontakt Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Schwangerenberatungsstelle unter der Telefonnummer 08261/ 995-412 oder bei der Koordinierenden Kinderschutzstelle, Telefonnummer 08261/995-408.