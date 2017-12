2017-12-21 07:01:00.0

Dietenheim Neues Feuerwehrauto für Dietenheim

Schon im kommenden Jahr soll ein neuer Rüstwagen durch die Stadt fahren. Während der Sitzung waren sich die Gemeinderäte auch in anderen Punkten einig. Von Wilhelm Schmid

Harmonisch ist es vor Kurzem wieder im Dietenheimer Gemeinderat zugegangen. Und wie schon oft endeten auch in der letzten Sitzung des Jahres sämtliche Abstimmungen einstimmig. Um dennoch ein wenig Abwechslung in den Ablauf zu bringen, machte sich Bürgermeister Christopher Eh gelegentlich einen Spaß daraus, zuerst nicht nach Ja-, sondern nach Neinstimmen zu fragen und zu testen, ob die Räte auch genau zuhörten. Doch diese ließen sich nicht beirren. Und so wurden an diesem Abend einige Themen abgearbeitet und abgesegnet:

Feuerwehrfahrzeug: Dass ein neuer Rüstwagen beschafft werden soll, wurde bereits beschlossen. Nun wurden die Ergebnisse der Ausschreibung vorgelegt. Die Aufträge für beispielsweise das Fahrgestell oder den feuerwehrtechnischen Aufbau wurden an verschiedene Firmen vergeben. Da der Kostenrahmen für einzelne Beschaffungen jedoch höher ausgefallen wäre, als gedacht, werden nun mehr Geräte als ursprünglich vorgesehen aus dem alten Rüstwagen übernommen, der außer Dienst gestellt wird.

In diesem Zusammenhang bedankte sich Bürgermeister Eh für die sehr gute Kooperationsbereitschaft der Feuerwehr, wodurch nun der Kostenrahmen eingehalten werden könne. Die Gesamtkosten für das neue Fahrzeug bleiben wie vorgesehen bei 550000 Euro. Dafür gibt es, wie Stadtbrandmeister Stefan Pistel erklärte, vom Land Baden-Württemberg drei Arten von Zuschüssen im Gesamtwert von 212000 Euro: Erstens gibt es einen allgemeinen üblichen Regelzuschuss. Ein zweiter Teil wird als Unterstützung für überörtliche Einsätze ausbezahlt, denn das neue Fahrzeug geht im Alb-Donau-Kreis von Balzheim bis nach Erbach in den Einsatz. Eine dritte Tranche stellt laut Pistel eine für Baden-Württemberg in dieser Form bisher einmalige Sache dar: Dank einer „interkommunalen Vereinbarung“ mit der Nachbarstadt Illertissen wird der neue Rüstwagen auch auf der bayerischen Illerseite, voraussichtlich insbesondere auf der Autobahn, eingesetzt. Hierfür gibt es extra rund 90000 Euro.

Im Gegenzug braucht die Stadt Dietenheim keine eigene Drehleiter zu beschaffen, denn diese kommt im Ernstfall aus Illertissen. Die länderübergreifende Zusammenarbeit wurde heuer von den beiden Bürgermeistern unterzeichnet (wir berichteten).

Zur Jahresschlusssitzung im kommenden Jahr, so wünschte der Bürgermeister, sollte der neue Rüstwagen fertig da stehen. Stadtbrandmeister Pistel dürfe ruhig, so Eh weiter, auf dem Marktplatz unter dem Ratssaal vorfahren und die Sitzung mit dem Martinshorn eröffnen.

Abrechnungen: Außerdem wurden in der Sitzung die Abrechnungen von vier großen Bauvorhaben abgesegnet, die dieses Jahr fertiggestellt wurden. Die finanziellen Planungsziele, so Bauamtsleiter Christoph Koßbiehl, seien bei der Sanierung der Turnhalle Regglisweiler, der Renovierung eines Wohnhauses und dessen Umgestaltung zum Jugendhaus an der Pfarrer-Debler-Straße, beim Umbau der Grundschule an der Königstraße zur Ganztagesschule und beim ersten Bauabschnitt der Königstraßen-Sanierung, sehr gut erreicht worden. Beim Jugendhaus sei sogar eine fast auf den Euro genaue „Punktlandung“ hingelegt worden.

Abfallwirtschaftssatzung: In einer ersten Änderungssatzung zur Abfallwirtschaft wurden die Müllgebühren gesenkt. Die Gründe hierfür waren unter anderem eine Überdeckung aus den vergangenen Jahren und die Senkung der Entsorgungsgebühren durch den Alb-Donau-Kreis. Die neue Kalkulation gilt für die kommenden zwei Jahre. Demnach beträgt die Jahresgebühr für Ein-Personen-Haushalte 37,50 Euro, für zwei bis drei Personen 67,50 Euro, für vier und mehr Personen 78,70 Euro und für Betriebsstätten 84,20 Euro. Hinzu kommen die Gebühren pro Müll-Leerung mit etwa zwei Euro für die 60-Liter-Tonne, 2,95 Euro für 80 Liter, rund vier Euro für 120 Liter und 8,85 Euro für 240 Liter Füllraum. Zusätzliche Abfallsäcke gibt es für je 2,95 Euro.