2017-12-19 07:00:00.0

Illertissen Neues Feuerwehrhaus wird teurer als geplant

In der letzten Sitzung im Jahr 2017 widmen sich die Illertisser Stadträte einem großen Bauprojekt – und den Kosten.

Bevor das Jahr zu Ende geht, soll in Illertissen noch Wegweisendes beschlossen werden: In der letzten Stadtratssitzung für 2017 stehen am Donnerstag, 21. Dezember, wichtige Themen auf der Tagesordnung. So geht es um das Feuerwehrhaus, das an der Unterrother Straße gebaut werden soll. Und um die Kosten dafür: Sie liegen um einiges über ersten Schätzungen. Nun stellt sich die Frage, woran das liegt.

Zunächst steht in der Schranne eine Sitzung des Werkausschusses an. Sie beginnt um 17.30 Uhr. Es geht um den Jahresabschluss der Städtischen Werke für das Jahr 2016. Es müssen Mehrausgaben von 116000 Euro genehmigt werden, die durch höhere Kosten beim Freizeitband Nautilla verursacht wurden und bereits aus dem Jahr 2011 stammen, heißt es.

Die Mitglieder des Stadtrats widmen sich dann ab 18 Uhr unter anderem dem neuen Feuerwehrgerätehaus. Nach Schätzungen wird das Projekt mit Kosten von insgesamt rund 8,96 Millionen Euro deutlich teurer, als geplant. Das sind etwa 1,5 Millionen Euro mehr als vorgesehen waren. In der Sitzung sollen Ursachen dafür angesprochen werden. Nach derzeitigem Sachstand bezahlt der Landkreis 2,24 Millionen Euro, da überregionale Einrichtungen in der Vöhlinstadt untergebracht werden. dazu gehören eine technisch-taktische Betriebsstelle und eine Atemschutzübungsanlage. Die Mehrkosten waren, wie berichtet, bereits kürzlich in einer Sitzung des zuständigen Kreisausschusses thematisiert worden. Die Stadt Illertissen muss für das Haus nach einem vorliegenden Entwurf 6,72 Millionen Euro zahlen. Ein Beschluss ist in der Sitzung am Donnerstag noch nicht vorgesehen. Die Fraktionen sollen nun über das Bauprojekt beraten. Im Januar wird es dann in einer Sitzung erneut um das feuerwehrhaus gehen.

Weitere Themen in der Stadtratssitzung der Haushaltsplan für 2018, neue Wassergebühren und die Hundesteuer.