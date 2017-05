2017-05-18 00:34:28.0

Neues Gewerbegebiet beschlossen

Neu-Ulmer Firma kann jetzt in Vöhringen bauen

Der Stadtrat hat einer Änderung des Flächennutzungsplans einhellig zugestimmt, ebenso dem neuen Bebauungsplan „Gewerbegebiet Vöhringen Nord-Ost I an der Staatsstraße 2031“. Damit ist die Stadt der gewünschten Gewerbeansiedlung in diesem Bereich einen Schritt näher gekommen. Der Stadtrat folgte einer Empfehlung aus dem Bauausschuss.

Wie berichtet, sucht die Neu-Ulmer Firma Sanomed, spezialisiert auf Nahrungsergänzungsmittel, in Vöhringen einen Platz, um expandieren zu können, was am jetzigen Standort in Neu-Ulm nicht mehr möglich ist.

ANZEIGE

Einleitend hatte Bürgermeister Karl Janson erklärt, die Stadt habe versucht, die Interessenslagen der Kommune wie der Landwirtschaft zu berücksichtigen. Er räumte ein, dass es bei einer Ausweisung neuen Gewerbegebietes zu Veränderungen in der Landschaft komme und dass zwei Positionen kollidierten. Die Stadt sei aber „mit Verantwortungsbewusstsein“ daran gegangen, die Interessen beider Teile in Einklang zu bringen.

Erste Überlegungen in den 90er Jahren

Außerdem sei die Planung keine grundsätzliche Änderung, sondern eine Modifizierung einer schon viel früher angedachten Planung. Erste Überlegungen nach Ausweisung weiterer Gewerbeflächen, so Janson, gingen bis in den Beginn der 90er Jahre zurück. (ub)