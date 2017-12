2017-12-07 07:00:00.0

Altenstadt Neues auf dem Altenstadter Weihnachtsmarkt

Am Samstag und Sonntag wird in der Gemeinde einiges geboten sein. Vieles gibt es zum ersten Mal. Von Armin Schmid

Rund um die TSV-Halle wird der Altenstadter Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember, wieder besinnliche Stimmung verbreiten. Wie die Marktorganisatorin Kathrin Kehrer berichtet, wird der Markt in diesem Jahr am Sonntag bereits um 13.30 Uhr und damit eine Stunde früher geöffnet, als gewohnt. Neu ist heuer auch eine Jurte – also ein traditionelles Nomadenzelt – die von der Altenstadter Jugendarbeit aufgestellt wird. Geboten wird einiges, hier ein Überblick:

Es werden beispielsweise Märchen am Lagerfeuer erzählt und zum ersten Mal spielt die Jugendkapelle Illerbeat mit. Erstmals mit dabei sind zudem die Blockflötenkinder der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt.

Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag von 17 Uhr bis etwa 22 Uhr und am Sonntag von 13.30 bis 20 Uhr geöffnet. Das Weihnachts-Programm wird am Samstag durch eine Aufführung der Altenstadter Kindergartenkinder und die Ansprache des Bürgermeisters Wolfgang Höß eröffnet. Um 17.30 Uhr hat dann Illerbeat ihren Auftritt. Um 18 Uhr bekommt die Marktgemeinde hohen Besuch: Der Nikolaus kommt und verteilt Süßigkeiten an die Kleinen. Die Altenstadter Alphornbläser spielen mit ihren imposanten, alpenländischen Instrumenten um 19.30 Uhr zur stimmungsvollen Vorweihnacht auf. Am Sonntag startet das Rahmenprogramm nach der Weihnachtsmarkteröffnung um 13.30 Uhr. Um 15 Uhr begeistern die Blockflötenkinder mit besinnlichen Klängen das Publikum. Gegen 16 Uhr sorgen die Alphornbläser nochmals für Stimmung. Die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt bereichert den Weihnachtsmarkt von 17 bis 18 Uhr mit einem Standkonzert.

Anschließend können sich die kleinsten Marktbesucher über den Besuch des Nikolaus freuen, der auch den Gewinner des Wunschzettelspiels zieht.

Die Prämierung der schönsten Markthütte mit dem „Goldenen Tannenzapfen“ verheißt nochmals Spaß und Spannung. In der TSV-Halle findet parallel zum Markt unter anderem eine Krippen- und Weihnachtsausstellung statt.

Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag, 9. Dezember, von 17 bis etwa 22 Uhr geöffnet und am Sonntag, 10. Dezember, von 13.30 Uhr bis 20 Uhr.