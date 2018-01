2018-01-08 09:00:00.0

Babenhausen Neujahrsempfang: Babenhausen schmiedet viele Pläne

Bürgermeister Otto Göppel blickt auf die Projekte der kommenden Monate. Dabei geht es vor allem ums Bauen. Von Sabrina Schatz

2017 war ein Jahr, das von Unsicherheiten geprägt war – zumindest auf bundespolitischer Ebene. Aus gemeindlicher Sicht dagegen zeigte sich Babenhausens Bürgermeister Göppel beim Neujahrsempfang im ehemaligen Zunfthaus „Rössle“ durchaus zufrieden. Einige Projekte seien zum Abschluss gekommen, etwa die Generalsanierung der Real- und Mittelschule. Die hohen Steuereinnahmen ermöglichten es der Marktgemeinde außerdem nicht nur, sich nicht weiter zu verschulden und ihre Einrichtungen zu unterhalten, sondern auch, neue Investitionen ins Auge zu fassen. So nannte Göppel vor geschätzt 60 Gästen – darunter Markträte, Pfarrer, Vertreter der Vereine und Bürgermeister aus Nachbargemeinden – eine Reihe Projekte, die Babenhausen angehen will.

So richten sich die Blicke etwa auf das Fuggerschloss. Dieses sei 2017 eingehend untersucht worden. Das fürstliche Haus wolle nun mit der Sanierung eines Teilbereichs beginnen. Dass das Schloss als Baudenkmal von nationaler Bedeutung einzustufen ist, sei für mögliche Zuschüsse vonseiten des Bundes von Bedeutung. Zum Zehentstadel sagte Göppel: „Ich kann heute nur soviel sagen, dass es hier das Angebot des Hauses Fugger gibt, dieses Gebäude dem Markt als Bürgersaal zu überlassen.“ Um den Zehentstadel entsprechend herzurichten, seien große Investitionen notwendig. Auch hierbei sei mit Fördergeldern zu rechnen, die zum Teil bereits zugesichert worden seien. Eine Zusage des Bundes stehe jedoch aus – ohne diese voraussichtlich hohe Geldsumme sei eine Instandsetzung finanziell nicht möglich.

ANZEIGE

Außerdem sollen Häuslebauer 2018 neue Möglichkeiten bekommen, ein Grundstück zu finden. „Nachdem im Baugebiet Weinrieder Feld weitere Bauplätze verkauft wurden, werden wir uns Gedanken über die Ausweisung neuer Wohnbauflächen machen, sowohl in Babenhausen wie auch in Klosterbeuren“, kündigte Göppel an. Damit will die Marktgemeinde auf die konstante Nachfrage reagieren. In Klosterbeuren etwa hatten Einwohner ein neues Baugebiet gefordert, damit junge Familien in dem Ortsteil bleiben können.

Ebenfalls in Klosterbeuren soll der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses näherrücken, so der Bürgermeister. Aktuell hole die Marktgemeinde Angebote von Architekturbüros ein – „Wir hoffen, in Kürze den Planungsauftrag vergeben zu können.“ Dieser Schritt drängt: Denn die Zeit, um sich für das Eler-Programm (Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) zu bewerben, rinnt. Sollte Babenhausen keine Gelder aus diesem EU-Fördertopf bekommen, so sei die Umsetzung der Pläne „nur unter größerer Beteiligung der Klosterbeurer Vereine möglich.“

Hinsichtlich der Infrastruktur sprach Göppel die Sanierung der Rechbergstraße und des Wiesmühlweges an, in welchen derzeit noch Schlaglöcher klaffen. Auch Wasserleitungen sollen im Zuge der Arbeiten verlegt werden. Die Kosten: rund eine Million Euro. Spannend werde, wie es mit der Straßenausbaubeitragssatzung weitergeht, sagte Göppel. Nachdem deren Einführung im vergangenen Jahr noch eine Auflage für die Genehmigung des gemeindlichen Haushalts gewesen ist, deute sich nun auf landespolitischer Ebene eine Neuregelung an.

Die lange geplante Erweiterung des Gewerbegebiets „Schöneggweg“ soll Göppel zufolge in diesem Jahr starten. Das Vermessungsamt habe hierfür ein Umlegungsverfahren eingeleitet.

Angesichts des Regens der vergangenen Tage streifte Göppel in seiner Rede auch den Hochwasserschutz im Bereich der Günz. Der Bau des ersten von fünf Rückhaltebecken in Eldern bei Ottobeuren könne „nach heutigem Kenntnisstand“ noch in diesem Jahr starten. Babenhausen wäre – als Mitglied des Zweckverbands – an den Kosten beteiligt. Im Fuggermarkt selbst werde ein verbesserter innerörtlicher Hochwasserschutz angestrebt. Ein Ingenieurbüro, beauftragt vom Wasserwirtschaftsamt, widme sich der Planung und anschließenden Umsetzung der Maßnahmen. Die Marktgemeinde trage hierbei die Hälfte der Kosten.

Auch gemeinschaftliche Ereignisse stehen an: Im Mai werden Gäste der französischen Partnergemeinden in den Fuggermarkt kommen – „voraussichtlich mehr als bei vergangenen Austauschen“. Denn neben Argentré und Louvigné ist nun auch Soulgé Teil des Bündnisses. Daher appellierte der Bürgermeister: „Ich würde mich freuen, wenn auch von Ihnen jemand Besucher bei sich aufnehmen könnte.“