Jobs Niedrigste Arbeitslosenquote seit 30 Jahren

Agenturen legen Zahlen der Landkreise Neu-Ulm und Unterallgäu für Dezember 2017 vor. Sie sind erfreulich

Dank des vergleichsweise guten Wetters konnte im Dezember fast durchgehend draußen gearbeitet werden: Zahlreiche Menschen standen deshalb in Lohn und Brot – die Arbeitslosenquote im Landkreis Neu-Ulm blieb untypisch für diese Jahreszeit konstant niedrig. Sie lag wie im November bei 2,1 Prozent. Dies teilte die zuständige Arbeitsagentur in Donauwörth mit. Erfreulich bleiben die Aussichten weiterhin im Unterallgäu: Mit 1,6 Prozent hatte der Kreis im Dezember bundesweit die zweitniedrigste Quote.

Normalerweise melden sich im Monat Dezember viele Menschen aus saisonalen Gründen arbeitslos. Aber im Kreis Neu-Ulm ist die Arbeitslosigkeit aufgrund der guten Witterungsverhältnisse nicht gestiegen. Aktuell waren 2063 Personen arbeitslos gemeldet, zwei mehr als im November 2017. Diese Quote ist „spitzenmäßig“, sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. So niedrig sei die Arbeitslosigkeit im Dezember seit mindestens 30 Jahren nicht gewesen. Im Vorjahr lag sie bei 2,3 Prozent.

Ältere Arbeitnehmer waren allerdings öfter ohne Job als jüngere: Bei Menschen ab 50 Jahren betrug die Arbeitslosenquote im Dezember 2,4 Prozent (November: 2,5), das waren 767 Personen. 535 ausländische Mitbürger und 218 Menschen mit Behinderung waren im Dezember arbeitslos gemeldet. 354 sind seit über einem Jahr ohne Beschäftigung oder langzeitarbeitslos, teilte die Agentur weiter mit.

Im Dezember war der Arbeitsmarkt im Kreis Neu-Ulm stark in Bewegung: 891 Personen begaben sich neu auf die Suche nach einem Job, 77 weniger als im November 2017. Ebenfalls 891 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, 62 weniger als im Vormonat.

Im Dezember gab es 1721 offene Stellen, neu wurden in diesem Monat 414 Stellen gemeldet.

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu lag im Dezember wie in den beiden Vormonaten bei 1,6 Prozent. Der Wert ist bundesweit spitze: Nur der Landkreis Eichstätt hat in Deutschland eine noch niedrigere Arbeitslosenquote.

Nach Angaben der Agentur für Arbeit hatten im Dezember 1305 Unterallgäuer keinen Job. 457 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II. Das sind 0,6 Prozent aller Erwerbspersonen – also alle Erwerbstätigen und Arbeitslosen zusammen). Hier hat das Unterallgäu deutschlandweit die viertniedrigste Quote. Dies teilte das Landratsamt mit. (az)