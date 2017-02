2017-02-03 13:00:00.0

Friedrichshafen/Memmingen Nimmt Airport Konkurrenten Fluggäste weg?

Am Bodensee-Flughafen Friedrichshafen gibt es deutlich weniger Passagiere, in Memmingen werden es mehr. Dabei spielen auch Billigflieger eine Rolle. Von Anja Worschech

Nimmt der Flughafen Memmingen dem Flughafen Friedrichshafen möglicherweise die Passagiere weg? Immerhin hatte der Bodensee-Airport 2016 deutlich weniger Fluggäste: 2015 sind dort noch 559000 Passagiere gestartet oder gelandet, 2016 waren es nur noch 524000 – ein Minus von 6,4 Prozent. Zugleich hat der Allgäu Airport ordentlich zugelegt. Doch in Friedrichshafen sieht man keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Entwicklungen.

„Die Hauptursache für den Rückgang ist, dass zwei Fluglinien Konkurs gegangen und damit etwa 100000 Passagiere weggefallen sind“, sagt Andreas Humer-Hager, Sprecher des Bodensee-Flughafens. Die Pleite der zwei bedeutenden Regionalairlines Intersky und VLM drücke seither auf die Zahlen und die Bilanz. Zur Memminger Konkurrenz sagt Humer-Hager: „Memmingen ist sehr stark im Bereich der Billigflüge, beispielsweise mit Ryan-Air. Vergleichbares können wir dann nur noch begrenzt aufbauen.“

Der Memminger Flughafen hat im vergangenen Jahr stark zugelegt und dabei sogar fast die Eine-Millionen-Grenze bei den Fluggästen geknackt. Die Bilanz für 2016 fällt somit um 12,8 Prozent besser aus als im Jahr 2015 mit 883490 Fluggästen. Zusätzlich soll der Memminger Flughafen einen Landeszuschuss von 12,2 Millionen Euro für den Ausbau bekommen. Die EU-Wettbewerbskommission prüft derzeit noch, ob die Förderung andere Flughäfen – etwa den in Friedrichshafen – benachteiligen könnte.

Friedrichshafens Flughafen-Sprecher Andreas Humer-Hager kommentiert die Förderung des Memminger Airports nur ungern: „Wir hätten so etwas auch gern, aber wir beklagen uns nicht.“ Auf Nachfrage, ob Friedrichshafen die Zuschüsse für den Konkurrenten verhindern möchte, reagiert Humer-Hager gelassen. „Das Prüfungsverfahren läuft, wir haben da keinen weiteren Einfluss genommen.“ Als Alleinstellungsmerkmal des Flughafens Friedrichshafen sieht Humer-Hager die Flüge mit innerdeutschen Zielen. Denn die hat Memmingen auch weiterhin nicht im Programm. Die Lufthansa fliegt von Friedrichshafen aus noch vier Mal täglich den Knotenpunkt Frankfurt an. „Wir haben vor allem von der Industrie viel Nachfrage, die mit dem Flug nach Frankfurt den Anschluss ans weltweite Streckennetz nutzt“, sagt Sprecher Humer-Hager. Er sieht auch im Touristikverkehr – die Fluglinie Germania steuert Island, Mallorca und die griechischen Inseln an – einen Pluspunkt für Friedrichshafen. Die Airlines Lufthansa, der Ferienflieger Germania und auch die auf Osteuropa spezialisierte Wizzair gewannen 2016 in Friedrichshafen sogar 66000 Passagiere dazu. 2017 rechnet der Bodensee-Flughafen wieder mit einem Anstieg der Fluggäste. Dazu soll unter anderem der Regionalflieger People’s Viennaline mit den Zielen Köln und Wien beitragen.