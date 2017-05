2017-05-09 08:00:00.0

Illertissen Noch eine Ampel regelt den Verkehr

Eine intelligente Lichtsignalanlage soll das Ein- und Abbiegen an der Ulmer Straße erleichtern. Von Regina Langhans

Seit Freitagnachmittag regelt in Illertissen an der Ecke von Ulmer Straße und Adolf-Kempter-Straße eine sogenannte intelligente Ampel das Ein- und Abbiegen. Bernd Hillemeyr vom Städtischen Tiefbauamt teilt mit, dass die Vorbereitungen dazu bereits vor drei Jahren begonnen haben.

Damals wurde die Staatsstraße 2031 renoviert und die Abbiegespur festgelegt, beim Bau der evangelischen Kirche waren die Standorte der Ampelanlagen einberechnet worden und im Winter wurden sie installiert. Danach folgten die Markierungen. Hillemeyr sagt, dass die Lichtsignalanlage auf Wunsch der Stadt für geschätzte Gesamtkosten von 60000 bis 70000 Euro errichtet wurde, weil das Staatliche Bauamt nicht die Notwendigkeit dazu sah.

Es handelt sich um eine sogenannte intelligente Lichtsignalanlage, die beidseitig einen Rückstau auf der Ulmer Straße berücksichtigt und nicht unnötig umschaltet, wenn niemand abbiegen will. Sie ist mit der Ampel an der Hirschkreuzung im Sinne einer grünen Welle gleich getaktet und zur Nachtzeit ebenfalls außer Betrieb. Sobald die technische Abnahme erfolgt ist, geht sie an das Staatliche Bauamt über, das die dreimonatige Wartung übernimmt, so Hillemeyr, welche teurer komme als die von der Stadt zu bezahlende Stromrechnung im Jahr.

Damit sind in Illertissen auf der Staatsstraße 2031 kurz hintereinander vier Verkehrs- und zwei Fußgängerampeln in Betrieb, um den Autofluss zu dirigieren.

Jürgen Salzmann, Pressesprecher der Polizeiinspektion Illertissen sagt, dass bisher alles reibungslos funktioniert habe, „Wie es unter der Woche klappt“, so der Beamte, werden wir beobachten.“