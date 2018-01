2018-01-10 07:00:00.0

Illertissen Noch heute murrt so mancher Raucher

Seit zehn Jahren sind brennende Zigaretten in bayerischen Lokalen tabu. Auch wenn sich viele längst daran gewöhnt haben und das Gesetz gut finden – hier und da bleibt Unmut. Von Florian Holley

Wer beim Kneipenbesuch in Bayern eine Zigarette rauchen möchte, muss vor die Türe gehen. Oder über Donau ins Nachbarland Baden-Württemberg, wo in manchen Lokalen noch gequalmt werden darf. Im Freistaat ist das seit Januar 2008 tabu, und damit seit ziemlich genau zehn Jahren. Das passte damals vielen gar nicht: Passionierte Raucher drohten an, künftig daheim bleiben zu wollen. Was wiederum die Wirte auf die Barrikaden trieb: Viele äußerten Befürchtungen, ihre Läden schließen zu müssen. So schlimm kam es in den meisten Fällen dann doch nicht, der anfängliche Zorn scheint nach zehn Jahren verraucht. Gastronomen in der Region stehen dem Verbot inzwischen sogar positiv gegenüber. Das ergab eine, nicht repräsentative, Umfrage unserer Zeitung.

Anfangs wurde an den Stammtischen beim abendlichen Bierchen durchaus gegrummelt, erinnert sich Christina Riegel, Besitzerin der Traube in Bellenberg. Heute werde das Rauchverbot allerdings auch von den Rauchern akzeptiert, sagt die Wirtin. Bei ihr können die Gäste in den Biergarten im Innenhof gehen, um ihrem Laster zu frönen. Dort befinde sich ein Aschenbecher. Der Lärmpegel draußen sei dadurch natürlich höher als früher. Sie habe allerdings keine Probleme mit den umliegenden Anwohnern. Andere Gastronomiebetriebe hätten jedoch mehr Ärger mit dem Gesetz, weiß die Wirtin aus Kollegenkreisen.

Zu diesen gehört wohl auch die Kneipe „Eck“ in Illertissen. Dort habe die Polizei schon öfters an der Tür geklopft, weil einem der Nachbarn die Raucher draußen abends und nachts zu laut waren, sagt Gastronom Yilmaz Ayhan. Mitunter gebe es auch Probleme mit Besuchern aus Baden-Württemberg, wo das Rauchverbot nicht so streng sei. Manche Gäste aus dem Nachbarbundesland wüssten auch nicht, dass sie in Bayern zum Qualmen vor die Tür müssen, sagt Ayhan. Das erkläre er ihnen dann. Und nach kurzem Gespräch würden dann auch diese Kunden draußen rauchen.

Auch bei Karl Wastl von der Pilsbar Paletti in Babenhausen gibt es hin und wieder missbilligende Blicke der Besucher, wenn es um das Rauchverbot geht. Trotz allem Murren werde von den Kunden dann aber doch der Aschenbecher vor der Tür genutzt. Probleme mit den umliegenden Anwohnern wegen Lärmbelästigung habe Wastl nicht, sagt er.

Von Ungemach gibt es bei Katrin Köhler vom „Köhler’s“ in Illertissen keine Spur – dort werde das Rauchverbot „sehr gut“ angenommen. „Manche gehen inzwischen sogar gerne nach draußen“, erklärt die Besitzerin. Vor Kurzem habe sie mit einem Raucher über das Thema gesprochen: „Er konnte es sich auch gar nicht mehr vorstellen, in der Bar zu rauchen“, sagt Köhler. Sie selbst finde das Gesetz gut und freue sich darüber, dass die Kunden so problemlos draußen beim Aschenbecher qualmten.

Auch Jens Hagg vom Fiddler’s Green in Pfaffenhofen hält das Rauchverbot für eine gute Sache. Sein Pub führte in den vergangenen Jahren immer mehr Speisen – und mehr Familien mit Kindern kämen zu Besuch. Deshalb findet es Hagg wichtig, dass die Raucher ihre Glimmstängel nur draußen anstecken. Um den Gang vor die Tür ein wenig angenehmer zu gestalten, habe er vor einer Weile ein Dach anbauen lassen, unter dem die Raucher vor Regen geschützt sind. Die Besucher hätten sich an das Rauchverbot gewöhnt – und die Anlieger daran, dass es abends vor dem Pub schon mal etwas lauter werden könne. Streitigkeiten gebe es nicht. Die Lokale seien als rauchfreie Zonen für alle Beteiligten gut: Die Nichtraucher könnten in den Kneipen eine rauchfreie Luft atmen und die Raucher draußen nach der Zigarette ein wenig Frischluft schnappen.