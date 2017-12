2017-12-01 07:00:00.0

Klosterbeuren Nun soll die Polizei Straßen in Klosterbeuren unter die Lupe nehmen

Nach einem Brief der Bürgerinitiative Klosterbeuren zum Schwerlastverkehr will Babenhausen aktiv werden. Was im Marktrat gesprochen wurde. Von Sabrina Schatz

Die Memminger Polizei wird die Straßen in Klosterbeuren unter die Lupe nehmen. Die Marktgemeinde Babenhausen hat die Polizeiinspektion um eine Stellungnahme gebeten. Die Beamten sollen nun prüfen, ob und inwiefern eine Tempo-30-Zone sinnvoll ist, um den Schwerlastverkehr zum Ziegelwerk hin zu regeln.

Damit reagiert die Gemeindeverwaltung auf ein Schreiben der Bürgerinitiative in Klosterbeuren, welches vergangene Woche im Rathaus abgegeben wurde. In dem Brief beschwerten sich die Absender – stellvertretend Vitus Reiter – über zu schnelle Lastwagen sowie Schmutz auf den Straßen. Die Bürger fordern Gegenmaßnahmen. Im Gespräch ist die Einrichtung einer fixen Geschwindigkeitsbegrenzung für den gesamten Ort. Im Sommer hatte die Marktgemeinde einen Monat lang probeweise Schilder in manchen Straßen aufgestellt.

Am Mittwoch war der Brief zudem Thema im Marktrat. Bürgermeister Otto Göppel informierte die Räte und Zuhörer über das weitere Vorgehen sowie Regeln, die bei der Einrichtung einer dauerhaften und flächendeckenden Tempo-30-Zone auf einer Gemeindestraße zu beachten sind. Dem Rathauschef zufolge könne eine solche Zone nur nach einer „eingehenden Prüfung“ fest installiert werden. Es müsse eine Gefährdung von Radfahrern oder Fußgängern nachgewiesen werden, etwa anhand einer Unfallstatistik. „Die haben wir angefordert“, sagte Göppel. Grundsätzlich sei ein flächendeckender Tempo-30-Bereich nicht auf zentralen Durchfahrtsstraßen möglich. „Man könnte aber argumentieren, dass das in Klosterbeuren die Hauptstraße ist.“ Hinzu komme, dass Vorfahrtsregelungen aufgehoben werden müssten.

Ein weiterer Punkt sind Kontrollen, wie schnell oder langsam Transporter tatsächlich fahren – einerseits von Seiten der Marktgemeinde, andererseits von der Polizei. Göppel sagte, dass Babenhausen im Zuge der Zusammenarbeit mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte im Sommer ein digitales Messgerät angeschafft habe, das die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge anzeigt. „Auch das Ziegelwerk selbst hat ein solches Gerät in Klosterbeuren aufgestellt“, betonte er.

Christian Pfeifer, Dritter Bürgermeister, sprach sich dafür aus, das Messgerät der Marktgemeinde nicht nur in Klosterbeuren einzusetzen. Es sei auch andernorts von Nöten, etwa vor Kindergärten. Göppel fügte Ortseinfahrten in allen Himmelsrichtungen hinzu, wo Autos, Motorräder oder Lastwagen häufig zu schnell unterwegs seien. „Eventuell könnten wir ein zweites Gerät anschaffen – oder das Ziegelwerk?“, fragte Pfeifer. Dem Bürgermeister zufolge ist es nicht an jeder Stelle möglich, eine Messstelle einzurichten: „Es muss immer abgestimmt werden.“

Mit Blick auf polizeiliche Kontrollen berichtete der Ratshauschef von Messungen Ende September an der Hauptstraße: Von rund 380 Fällen seien lediglich neun wegen geringer Tempo-Überschreitungen aufgefallen. Um weitere Fakten zu schaffen, hat die Marktgemeinde in dieser Woche bei der Polizei eine erneute Geschwindigkeitsüberwachung an der Dorfstraße beantragt.

Markträtin Miriam Loder-Unglert, die selbst in Klosterbeuren wohnt, gab ihre Einschätzung der Verkehrssituation vor dem Gremium ab. Die Fahrweise mancher Transporter sei „fast provokativ“, sagte sie. „Aber auch nicht jeder Autofahrer wäre begeistert von Tempo 30.“ Sie bittet den Bürgermeister, noch einmal mit dem Ziegelwerk zu sprechen.

Dieter Miller regte an, ein Tempo-Limit nur auf den Schwerlastverkehr zu beschränken – „Das wäre vielleicht ein Kompromiss.“ Martin Gleich gab zu Bedenken, dass es schwierig sei, Geschwindigkeiten einzuschätzen: „Wenn ein Lastwagen 50 fährt, wirkt das anders, als wenn ein Auto 50 fährt.“ So kam die Bitte auf, zu prüfen, ob digitale Geschwindigkeitsanzeigen auch Daten dokumentieren könnten – oder aber unterscheiden zwischen Lastwagen und Auto.

Marktrat Johannes Nägele, ebenfalls aus Klosterbeuren, berichtete zudem, dass die Straßen zuletzt wegen Nässe und Schmutz zu einer „Rutschpartie“ geworden seien. Dem stimmt Loder-Unglert zu: Die Kehrmaschine des Ziegelwerks fahre regelmäßig, verschmiere jedoch den Schmutz statt ihn zu entfernen. „Der Wille ist da, das bestreite ich gar nicht. Aber so haben die Maschinen wenig wert.“ Auch hierbei solle die Marktgemeinde mit dem Ziegelwerk nach einer gemeinsamen Lösung suchen.