2017-12-23 07:00:00.0

Untereichen/Thal O Tannenbaum im Tannenweg

In vielen Orten gibt es Straßen, die dem immergrünen Gehölz gewidmet sind. Doch gibt es dort überhaupt die beliebten Nadelbäume? Wir haben uns auf die Suche gemacht. Von Franziska Wolfinger

Sie ist nicht die weihnachtlichste aller Straßen: Nach auffälliger Beleuchtung an den verschiedenen Häuserfassaden, Türkränzen mit großen roten Kugeln oder gar einer Nikolausfigur auf dem Dach suchen Passanten im Tannenweg vergebens. Dabei sollte adventliche Stimmung doch gerade in dieser Straße Programm sein. Kein Baum ist weihnachtlicher als die Tanne, deren zu Kränzen gebunde Zweige die Menschen auch durch den Advent begleiten. Und die sollte doch im Tannenweg zu finden sei, oder?

Nicht, wenn es nach Helmut Brugger geht. Er hat erst vor zwei Jahren eine große Tanne vor seinem Haus in Untereichen bei Altenstadt fällen lassen. „Die ging ungefähr bis zur Dachrinne“, erinnert sich Brugger. Rund vier Meter müssten das gewesen sein. Die Familie habe ihn zu Weihnachten stets mit Lichtern geschmückt. Doch bei der Höhe sei es irgendwann zu gefährlich geworden, die Dekoration anzubringen. Das große Gewächs musste also weichen. Doch ganz ohne Tanne geht es auch für Brugger nicht: An derselben Stelle pflanzte er ein kleines Exemplar, mit ausgestrecktem Arm kann der Rentner bequem die Spitze erreichen. Die Gefahr, beim Schmücken von der Leiter zu fallen, ist fürs Erste gebannt.

ANZEIGE

Und auch ins Haus holt sich Brugger zu Heiligabend einen echten Klassiker: Als Christbaum stellt er eine Nordmanntanne auf – wie es sich für Anwohner im Tannenweg eben gehört. Diese Sorte, auch Kaukasus-Tanne genannt, wurde dank ihres gleichmäßigen, dichten Wuchses und ihrer vergleichsweise weichen Nadeln zum Lieblingsweihnachtsbaum der Deutschen.

Auch wenn Brugger die Tanne nicht als Lieblingsbaum bezeichnen würde, wohnt der Senior doch gern in dem nach ihr benannten Weg. Schließlich war er damals sogar Mitglied im Marktrat, als die Straßenbezeichnungen für dieses Baugebiet vergeben wurden.

Auch in Thal, einem Ortsteil von Vöhringen, gibt es einen Tannenweg. Theresia Renz wohnt dort seit vielen Jahren. Gegenüber ihres Hauses steht ein großer Nadelbaum: „Soweit ich weiß, ist das die einzige Tanne, die es in der Straße noch gibt“, sagt die Rentnerin, bevor sie hinübergeht und ein paar kleine Zweige abschneidet. Die seien für die Deko im Haus gedacht, sagt sie. Früher habe es am Ende der Straße noch einige Tannen mehr gegeben. Es sei durchaus möglich, dass diese damals Namensgeber für den Weg waren. Denn anders als die meisten Straßen, die nach dem Nadelbaum benannt sind, liegt der Weg in Thal nicht inmitten eines Viertels voller „Baumstraßen“. So gibt es beispielsweise in direkter Nachbarschaft des Untereicher Tannenwegs einen Erlen- und einen Eichenweg. Die Suche nach den womöglich namensgebenden Bäumen in Thal erübrigt sich: Die Nadelbäume mussten wohl wegen Sturmschäden und Ähnlichem entfernt werden, erinnert sich Renz. Nur zu Weihnachten mehren sich die Tannen auch in diesem Tannenweg wieder. Auch die Seniorin hat eine als Christbaum zu Hause.