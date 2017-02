2017-02-02 00:33:44.0

Freizeit Oberroth bekommt Treffpunkt für Jung und Alt

Die seit mehreren Jahren geplante „Mensch und Natur“-Anlage nimmt Formen an. Was geplant ist Von Claudia Bader

Wenn alles nach Plan verläuft, gibt es in Oberroth bereits im Herbst 2017 im Bereich südlich der Rothbrücke an der Dattenhauser Straße eine Freizeit- und Erholungsanlage, in der sich Menschen aller Generationen begegnen können. Der seit mehreren Jahren geplante Treffpunkt „Mensch und Natur“ soll im Einklang mit den Bürgern und der Nachbarschaft entstehen und sowohl Jung als auch Alt zusammenbringen. Das wünscht sich Bürgermeister Willibold Graf. Bei einer Informationsveranstaltung im Rahmen der Bürgerbeteiligung stellte Landschaftsarchitekt Thilo Weiß aus Buch nun ein erstes Konzept für den Treffpunkt vor.

„Es ist alles im Kann-Zustand und noch nichts festgelegt“, so Bürgermeister Graf. Bereits im Jahr 2010 habe der Elternbeirat des Kindergartens seinen Wunsch nach einem Wasserspielplatz geäußert. Nachdem im Garten der Einrichtung mittlerweile ein kleiner Matschplatz vorhanden ist, fehle jetzt noch ein öffentlicher Spielplatz im Ort. Der für Klein und Groß zugängliche Treffpunkt Mensch und Natur soll auf beiden Uferseiten der Roth entstehen, wobei eine mögliche Überschwemmungsgefahr nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Neben Spielmöglichkeiten soll auch der pädagogische Aspekt für Kinder berücksichtigt werden. Zum Beispiel könnte der Wasserlauf vom Straßenniveau mit Sperren und Hindernissen ausgestattet werden. Sitzgelegenheiten, ein Kneipp-Becken oder eine Kneipp-Strecke in der Roth sowie ein oder mehrere Pavillons sind ebenfalls vorgesehen, erläuterte Architekt Weiß. Nicht nur für Besucher, sondern auch für Wanderer oder Radfahrer soll eine kostenlose Trinkwasserentnahme, beispielsweise über eine archimedische Schraube, angeboten werden. Aber auch dieses Detail werde, wie jede andere Ausstattung, von der Projektgruppe festgelegt und erarbeitet.

Die veranschlagten Kosten für den Treffpunkt betragen rund 160000 Euro – 20000 Euro für Planung und Genehmigung, 100000 Euro für Erschließung, Bau- und Erdarbeiten einschließlich Material sowie 40000 Euro für Ausstattung und Spielgeräte. Da 50 Prozent davon über das Leader-Projekt des Landkreises Neu-Ulm finanziert werden, müsse die Gemeinde einen Anteil von maximal 80000 Euro tragen.

Gemeinde will Freizeitanlage genau im Auge behalten

Da die Besucher der behindertengerecht gestalteten Freizeitanlage zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen sollen, werde kein Parkplatz angelegt, beantwortete der Bürgermeister eine Frage von Anwohnern. Im Kurvenbereich der Dattenhauser Straße dürfe außerdem nicht geparkt werden. Für Unterhalt und Sicherheit des Spielplatzes sei die Gemeinde zuständig, wobei man allerdings auf die Eigenverantwortung der Benutzer hoffe. Zur Vermeidung von Lärm und Belästigungen für die Anwohner werde die Gemeinde die Freizeitanlage genau im Auge behalten.

Während der Versammlung erklärten sich einige Vereinsvertreter sowie Privatpersonen bereit, sich in die Projektgruppe einzubringen und zunächst Ideen zu sammeln. Laut Bürgermeister Graf sollen die Ausstattungsinhalte für den Treffpunkt Mensch und Natur bis Ende März festgelegt sein.