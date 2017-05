2017-05-31 13:00:00.0

Babenhausen Östlich des Friedhofs darf gebaut werden

Die Änderung des Plans wurde nun einstimmig verabschiedet. Jetzt schließt sich eine Baulücke.

Ohne längere Diskussion genehmigte der Marktrat Babenhausen die zweite Änderung des Bebauungsplans für das Gebiet „B6 – Ost“. Dies bedeutet, dass auf der bisherigen Grünfläche zwischen Friedhof und Lindenstraße ein kleines Baugebiet entsteht. Es soll durchgängig Wohngebäude mit zwei Vollgeschossen samt ausgebautem Dachgeschoss und einem Miniwohnblock entlang der Kirchhaslacher Straße beinhalten.

Wilhelm Daurer vom Fachbüro „Daurer + Hasse“ präsentierte im Marktrat die entsprechenden Planunterlagen. Dabei stellte er fest, dass nur wenige Einwände von Trägern öffentlicher Belange eingegangen waren.

So fand es der Energielieferant LEW positiv, dass die Neubauten über Erdkabel angeschlossen werden. Die Schwaben Netz GmbH forderte, dass die bereits bestehenden Erdgasleitung zu sichern seien und auch Anschlussmöglichkeiten bestehen würden. Zwar hatte das Sachgebiet Immissionsschutz des Landratsamtes Unterallgäu keine Einwände gegen das kleine Baugebiet, jedoch gibt es bezüglich des Schallleistungspegels von Luftwärmepumpen klare Vorgaben. So gilt es einen Mindestabstand zum nächsten Gebäude von vier Metern bei einer Schallleistung von 45 Dezibel einzuhalten, sieben Meter Abstand sind bei 50 Dezibel verlangt und 13 Meter bei 55 Dezibel. Höhere Schallleistungspegel sind nicht zugelassen.

Kreisbrandrat Alexander Möbus machte auf die neusten Vorschriften bezüglich des Brandschutzes aufmerksam, vor allem bezüglich der „Löschwasservorsorgeeinrichtungen“. Laut Planer Wilhelm Daurer wird dem allein schon dadurch genüge getan, indem ein zusätzlicher Hydrant im neuen Baugebiet errichtet wird.

Das Fachgebiet Abfallwirtschaft im Landratsamt Unterallgäu wies darauf hin, dass die maximale Strecke, über die die zukünftigen Bewohner ihre Mülltonne zur Abholung fahren müssen, rund 100 Meter beträgt. Der ansonsten notwendige größere Wendehammer wurde laut Daurer zugunsten der „grünen Lunge“ nicht realisiert.

Vom Wasserwirtschaftsamt Kempten wurde registriert, dass im geplanten Gebiet „keine Altlastenverdachtsflächen vorhanden sind“. Auch die Stellungnahmen des Sachgebiets Wasserrecht im Unterallgäuer Landratsamt und des Wasserwirtschaftesamtes Kempten waren übereinstimmend. Demnach soll das unverschmutzte Regenwasser dezentral auf den jeweiligen Grundstücken versickert werden.

Bezüglich der Wasserversorgung merkten beide Fachbehörden an, dass diese „derzeit nicht als gesichert“ betrachtet werden kann. Dieses in den „vergangenen Jahren etwas vernachlässigte Thema“, so Wilhelm Daurer, sei dem Markt Babenhausen bewusst. Das hierfür benötigte Bewirtschaftungskonzept samt den dazu gehörenden Untersuchungen durch qualifizierte Gutachterbüros seien aber bereits laut Daurer in Auftrag gegeben worden und liege im Zeitrahmen. Das heißt, dass nach Vorlage der Ergebnisse, diese mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten abgesprochen und entsprechend umgesetzt werden. Gleichzeitig wird dieses gebeten, bereits zuvor der begrenzten Anzahl von Baugrundstücken zuzustimmen.

Dem Verfahrensabschluss stimmte der Marktrat ohne Diskussion zu. (fs)