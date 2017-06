2017-06-10 00:34:28.0

Oh, wie schön ist Vöhringen

„Schreib-Challenge“ der Stadt

Zum 40. Stadtjubiläum Vöhringens will die Stadt auch die jungen Bürger mit einbeziehen und hat eine „Schreib-Challenge“ ausgeschrieben.

Angesprochen sind alle jungen Leute von sieben bis siebzehn Jahren. Sie sollen eine Geschichte erzählen, wie schön es ist, in Vöhringen zu wohnen und zu leben, vor allem bei der Vielzahl an Vereinen und Freizeitangeboten.

ANZEIGE

Die Geschichte kann in jeder Form abgefasst werden, mit der Hand geschrieben oder am Computer. Zwei Seiten sind das Maximum an Text. Es geht aber auch kürzer.

Jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein für das Eiscafé Cortina. Die besten Arbeiten werden mit geldwerten Sonderpreisen ausgezeichnet.

Bürgermeister Karl Janson will damit einen Ansporn schaffen, auch wieder kreativ tätig zu sein. Offizieller Einsendeschluss ist nach den Ferien am 19. Juni, aber auch Arbeiten, die bis zum 23. Juni eingehen, werden berücksichtigt. Entweder ans Rathaus mailen (Stichwort Schreib-Challenge anetter@voehringen.de) oder im Bürgerbüro abgeben. (ub)