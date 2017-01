2017-01-26 20:00:00.0

Bellenberg Ohne Netz und Telefon in Bellenberg

In Bellenberg ist eine Kupplung defekt. Wie viele Haushalte von der Störung betroffen sind und wann sie voraussichtlich behoben sein wird.

Einige Bellenberger mussten diese Woche ohne Telefon, Fernsehen und Internet ausharren. Der Grund: Eine Kupplung an einem Verstärker des Netzbetreibers Vodafone ist defekt – und das schon seit 20. Januar.

Knapp 40 Haushalte, also etwa drei Straßen, seien von der Störung betroffen, sagte Pressesprecher Volker Petendorf gegenüber unserer Zeitung. Eine Bellenbergerin erklärte unserer Redaktion, dass unter anderem die Josef-Roth-Straße ohne Netz auskommen müsse.

Vodafone arbeite mit Hochdruck daran, die kaputte Kupplung zu reparieren, was allerdings bei diesen Witterungsbedingungen nicht einfach sei, so Petendorf. Die Tiefbau-Genehmigung sei bereits eingeholt worden. Denn um die Kupplung, die etwa 2,50 Meter unter der Erde liegt, reparieren zu können, muss der Boden aufgebaggert werden. „Der Frost erschwert diese Arbeit natürlich“, so Petendorf. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Der Pressesprecher rechnet damit, dass die betroffenen Haushalte spätestens heute wieder im Internet surfen, telefonieren und fernsehen können. Er bittet die Kunden um Entschuldigung. (feema)