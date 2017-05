2017-05-03 00:33:39.0

Projekt Ortsgruppe wieder aktiv

Naturschützer in Orientierungsphase

Einige Jahre lang hat man wenig von ihr gehört, aber jetzt ist die 1994 gegründete Ortsgruppe Babenhausen-Boos im Bund Naturschutz (BN) wieder aktiv. „Nach der langen Pause befinden wir uns noch in der Orientierungsphase“, sagte Karin Fürst-Müller im Rückblick auf ihr erstes Jahr als Vorsitzende. Gemeinsam mit ihrem Team sowie in Anwesenheit von Kreisgruppenvorsitzendem Helmut Scharpf, der neuen BN-Geschäftsführerin Tina Melder und der Sontheimer Ortsgruppenvorsitzenden Hannelore Kral zog sie bei der Jahresversammlung eine positive Bilanz.

Nachdem die im Rahmen des Babenhauser Ferienprogramms organisierte Aktion in der Steinguckerei in Zaiertshofen sehr gut angekommen sei, sei auch der Adventsmarkt am Fuggerweiher ein voller Erfolg gewesen, resümierte Fürst-Müller. Auf große Resonanz sei auch der mit dem Katholischen Frauenbund und der Landvolkbewegung organisierte Vortrag über „Nanotechnologie“ gestoßen. Bei der Aktion „Sauberes Babenhausen“ waren vor allem die jüngsten dabei. Nicht nur deshalb ist es das Ziel der BN-Ortsgruppe, Kinder für die Natur zu begeistern. „Dafür brauchen wir noch mehr Mitglieder, die sich engagieren“, sagte Schriftführer Jürgen Ganz. Finanziell ist die Gruppe gut ausgestattet, informierte Kassenwart Herbert Poppele. Als nächste Aktion veranstaltet die Ortsgruppe am Sonntag, 13. Mai, gemeinsam mit dem Touristik-Verein einen Natur-Erlebnistag. Er findet von 14 bis 17 Uhr auf dem Jugendzeltplatz am Fuggerweiher statt. (clb)