Entwicklung Osterberg knackt 900-Einwohner-Marke

Die Gemeinde im südlichen Landkreis wächst. Bürgermeister Rainer Schmalle informiert während der Bürgerversammlung über aktuelle Projekte. Auch den Einwohnern brennen einige Dinge unter den Nägeln Von Armin Schmid

Die Gemeinde Osterberg wächst. Dies berichtete Bürgermeister Rainer Schmalle während einer von rund 70 Interessierten besuchten Bürgerversammlung in der Turnhalle. Still und leise habe man die Marke von 900 Einwohnern geknackt. Insgesamt 913 Bürger leben nun in der Gemeinde – 672 davon in Osterberg, 241 im Ortsteil Weiler. Der Bürgermeister nutzte die Versammlung, um über den Stand aktueller Projekte und Aufgaben zu berichten. Ein Überblick:

Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt sind mittlerweile abgeschlossen. Die Abrechnungsdaten seien noch nicht vorhanden. Gebührenbescheide könnten aus diesem Grund noch nicht verschickt werden. Beim Ausbau des nördlichen Teils der Ortsdurchfahrt komme es zu Verzögerungen. Wie Schmalle mitteilte, werde der Nord-Ausbau nicht in 2018, sondern wohl erst im Jahr 2019 durchgeführt.

Im Baugebiet Blumenweg sind alle Bauplätze verkauft. Die ersten Familien sind bereits eingezogen. Für sehr wichtig hält Schmalle die Tempo-30-Zonen, die mittlerweile eingerichtet wurden. Nach der vergangenen Verkehrsschau sei die Entscheidung gefallen, die Bereiche Schleif-, Blumen- und Saumweg zur verkehrsberuhigten Zone auszuweisen.

Der Treppenaufgang Ost zur Kirche wurde instandgesetzt und neu gestaltet. Die Bauarbeiten am Kindergarten haben begonnen und machen laut Bürgermeister große Fortschritte. Derzeit wird das Dachgeschoss renoviert und umgebaut. Fertig soll dieser Bauabschnitt im August sein.

Wie Schmalle sagte, gebe es Überlegungen, das gemeindliche Mitteilungsblatt kostenlos zu verteilen, dann aber nur noch 14-tätig erscheinen zu lassen. Der Vertrag mit dem Verlag laufe noch bis Ende des Jahres. Anfang 2018 habe man die Chance, ein verändertes Amtsblatt einzuführen.

Der neue Dorfbrunnen wird an der Insel am Rathaus aufgestellt. Der Brunnen befindet sich im Besitz des Gartenbauvereins. Den Grund stellt die Gemeinde zur Verfügung.

Während der Bürgerversammlung hatten auch die Einwohner die Chance, ihre Fragen vorzubringen. Was ihnen unter den Nägeln brannte:

Georg Bauer erkundigte sich nach dem Notwasserverbund mit Kellmünz. Laut Schmalle verfügten weder Kellmünz noch Osterberg über eine Notwasserversorgung. Gesetzlich sei dies aber vorgeschrieben. Die geschätzten Kosten sollen sich auf rund 112000 Euro belaufen. Die Verbindungsleitung soll vom Hochbehälter am Waldrand (Stockäcker) von Kellmünz bis zum Endpunkt der Wasserversorgung in Weiler reichen. Das Wassernetz vergrößere sich dadurch nicht. Die zusätzliche Verbindungsleitung sei nur für den Notfall gedacht. Georg Bauer äußerte sich skeptisch. Er meinte, dass Kellmünz dann unter Umständen in Entscheidungen bezüglich des Osterberger Wassernetzes Einfluss nehmen könnte. Schmalle teilte diese Sorge, sagte aber, dass zunächst eine Planung erstellt werde, bevor weitere Entscheidungen getroffen würden.

Fritz Haugg erkundigte sich per schriftlicher Anfrage danach, wie die Gemeinde die hohe Pro-Kopf-Verschuldung von rund 2800 Euro senken wolle. Schmalle antwortete, dass die Gemeinde langfristige und zinsgünstige Darlehen aufgenommen habe, die sukzessive abbezahlt würden. Die Zahlungsfähigkeit sei nicht beeinträchtigt.

Bürger Ludwig Högerle bemängelte, dass die Abwassergebühren hoch seien und die Kläranlage in die Jahre komme. Der Gemeinderat solle mit anderen Kommunen in Kontakt treten und den Bau einer gemeinsamen Kläranlage ausloten.

Angemahnt wurde die Engstelle im Bereich der Kirchenauffahrt. Schmalle meinte, dass dies im Zuge des Neubaus des Pfarrheims verbessert werden könnte. Die Gemeinde müsste zu einer Straßenverbreiterung aber Grund zukaufen.

An der neuen Ortsdurchfahrt im Bereich der Auffahrt zur Grundschule seien die Autos zu schnell unterwegs. Laut Schmalle wurden Straßenbereiche an Schule und Kindergarten dem Landratsamt als geplante Tempo-30-Bereiche beziehungsweise verkehrsberuhigte Zonen gemeldet. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, werde eine 30er-Zone nicht einfach umzusetzen sein.