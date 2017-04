2017-04-09 09:00:00.0

Illertissen Ostern ohne Osterhase

Die Illertisserin Iva Markova erzählt von bulgarisch-orthodoxen Bräuchen ihrer Heimat. Morgen – am Palmsonntag – feiern viele Landsleute Namenstag. Von Regina Langhans

Heuer wird Iva Markova das Osterfest wie die westlichen Christen in Illertissen am Sonntag, 16. April, feiern. Das ist Zufall, denn als Angehörige der bulgarisch-orthodoxen Kirche orientiert sich die Illertisserin bei religiösen Feiern wie ihre Landsleute in Bulgarien am Julianischen Kalender. Abgesehen davon – im Westen gilt der Gregorianische Kalender – unterscheiden sich West- und Ostkirche mehrfach in den Traditionen. Einen Osterhasen, der für Kinder Nester mit Eiern versteckt, kennt die Bulgarin nicht.

Iva Markova, 30 Jahre alt, Mutter eines Sohnes und verheiratet, stammt aus Ruse an der bulgarisch-rumänischen Grenze. Dort besuchte sie ein deutsches Gymnasium, denn zeitweilig lebte sie schon damals mit ihren Eltern in Deutschland. Die Studentin ist mit beiden Kulturen vertraut, steht teilweise dazwischen. Mit staunendem Interesse beobachtet sie, worin sich Feste der östlichen und westlichen Christen unterscheiden. Gerade Ostern, in Bulgarien der wichtigste Feiertag, dem eine siebenwöchige Fastenzeit vorausgeht.

ANZEIGE

Acht Wochen vor Ostern vertreiben die „Kukeri“ – Männer in Masken, Tierkostümen und mit Glocken behangen – mit rituellen Szenen aus dem bäuerlichen Alltag das Böse und erbitten Fruchtbarkeit. Zum Auftakt der Fastenzeit am Sonntag, dem „Mesni Zagovezni“, wird beim Festessen mit den „Banitza“ letztmals Fleisch gegessen. Am darauffolgenden Sonntag, dem „Sirni Zagovezni“, wenn die Kukeri zum Höhepunkt bei Fackeln oder Feuer auf dem Marktplatz, dem „Megdan“, „Horo“ tanzen, wird nur noch mit Mehlspeisen und „Halva“ gefeiert. „Kinder schaukeln in den Bäumen, junge Männer schießen brennende Pfeile an die Häuser ihrer Angebeteten“, erzählt Markova. Manches mag an den alemannischen Fasching erinnern, doch die Bulgarin ordnet die Zeremonien dem religiösen Brauchtum zu. Die Älteren würden beten und für alle sei es der Tag, um gegenseitig Verzeihung zu erbitten.

Nach den, auf thrakische Ureinwohner zurückzuführenden Ritualen beginnt die siebenwöchige Fastenzeit mit zusätzlichem Verzicht auf Eier, Milch und Hefe. An Speisen bleiben Gemüseeintöpfe oder Kartoffelgerichte. Das Fasten dient der Reinigung von Körper und Seele. Die letzte Woche vor Ostersonntag gilt ausschließlich der Vorbereitung aufs Fest: Jeder Tag hat seine Bestimmung, ähnlich der westlichen Karwoche. Den Anfang macht der Palmsonntag mit dem Segnen der Palmkätzchen, die als Schmuck über die Haustüre gehängt werden. In der Kirche werde die Leidensgeschichte Jesu vorgetragen, weiß Iva Markova, kennt aber noch eine hübsche bulgarische Tradition: „Alle, in deren Vorname eine Pflanze, insbesondere die Weide, vorkommt, haben am Palmsonntag Namenstag.“

Markova gehört dazu, denn Iva lässt sich mit „Bergweide“ übersetzen. Anfang der Woche werde geputzt, sogar frisch geweißelt. Am Gründonnerstag dürfen den ganzen Tag Eier gefärbt werden, bis zum Sonnenuntergang, am Karsamstag bis Mittag. Das erste Ei muss rot sein – ein Symbol für das Blut Jesu. Die älteste Frau in der Familie macht damit ein Kreuz auf die Stirn der Kinder, damit sie übers Jahr gesund bleiben. Früher wurden die Eier mit Naturfarben gefärbt. Am Karfreitag wird nicht gearbeitet, bis dahin muss alles fertig sein. In der Nacht auf Samstag wird der Osterkuchen, meist ein Zopf, aus Eiern, Mehl, Zucker und Hefe zubereitet.

Karsamstag gegen 23 Uhr beginnen die Gottesdienste und enden um Mitternacht. Dann gehen die Leute dreimal um die Kirche, stecken ihre am Osterlicht entzündeten Kerzen für die Toten in die Erde und tragen das Licht auch nach Hause. Der Ostersonntag und die darauffolgende Woche sind der Familie gewidmet. Markova erzählt, dass sich die Leute umarmen und grüßen mit den Worten „Christus ist auferstanden“ oder antworten mit „Er ist wahrhaftig auferstanden“. Traditionell kommt Lammfleisch auf den Tisch. Bei Kindern beliebt ist das „Eier-stupfen“, wofür die Kuppen gegeneinander geschlagen werden. Besitzern unbeschädigter Eier stehen Gesundheit und ein gutes Jahr in Aussicht. Versteckte Nester mit Häschen und Schoko-Eiern für Kinder gehören in Bulgarien nicht dazu. „Bei uns gibt es keinen Osterhasen“, unterstreicht Markova.

Iva Markova wuchs in der nachkommunistischen Zeit auf, als die bulgarisch-orthodoxe Kirche langsam wiedererwachte. Ihr religiöses Wissen bezieht sie aus Erzählungen der Großmutter, die auch ihre Taufe veranlasst hatte. Als 14-Jährige ging Markova mit ihrem Vater erstmals in einen Gottesdienst.

Heute hat sie ein gutes Gefühl, wenn sie an ihre Kirche denkt. Viele ihrer Landsleute müssten mit der neuen Religionsfreiheit erst zurechtkommen, wenngleich religiöse Feste für ihre Nation stets hohen Stellenwert besaßen.