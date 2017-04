2017-04-09 15:09:00.0

Babenhausen Parken ist an der Kirchenmauer in Babenhausen verboten

Wochentags gilt nun absolutes Halteverbot entlang der Kirchenmauer. Was dahinter steckt. Von Fritz Settele

In Babenhausen darf in Zukunft nur noch sonntags an der Kirchenmauer geparkt werden. Der Grund ist eine Anordnung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Bürgermeister Otto Göppel machte deshalb in der jüngsten Marktratssitzung darauf aufmerksam, dass das seit kurzem geltende absolute Halteverbot an den Werktagen nicht von der Marktgemeinde, sondern von den zuständigen Behörden beschlossen wurde.

Zu einer Stellungnahme sah sich Göppel gezwungen, da er in den vergangenen Tagen von mehreren Seiten angesprochen worden war. Nach seinen Worten sollten die Parkflächen, wie im Marktrat besprochen, aufgezeichnet werden. Vorab wurden aber die Fachbehörden zu einer Besprechung vor Ort eingeladen, da der Markt selbst auf einer Bundesstraße keine Markierungen anbringen darf.

In Babenhausen wurde von den anwesenden Behördenvertretern, also Polizeiinspektion Memmingen, Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes und dem Straßenbauamt Kempten entschieden, ein absolutes Halteverbot zur Verbesserung der Verkehrssicherheit entlang der Kirchenmauer in der Fürst-Fugger-Straße auszusprechen.

In der vergangenen Bauausschusssitzung (wir berichteten) wurde lang darüber diskutiert und dann der Beschluss gefasst, auf die zuständigen Behörden einzuwirken, um so einen Großteil der Parkplätze entlang der Kirchenmauer zu erhalten. Diese Forderung wurde von Seiten der Verkehrsbehörden jedoch abgelehnt.

Die Behörden wiesen darauf hin, dass der Schwerlastverkehr durch Babenhausen mehr geworden sei und dass immer wieder parkende Autos durch vorbei fahrende Lastwagen beschädigt würden. Dies belegten beispielsweise abgefahrene Spiegel. Weiter wurde darauf verwiesen, dass es im Bereich der Alten Molke genügend öffentliche Parkplätze gibt.

Auch der Hinweis, so der Bürgermeister, dass wenigstens das Parken an Samstagen erlaubt sein soll, fand bei den Fachbehörden keine Zustimmung, denn auch samstags führen laut Behörden Lastwagen durch Babenhausen. Inzwischen haben sich bereits zwei Einzelhändler beim Bürgermeister über das Halteverbot beschwert.